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Cristina está casi estacionaria y amenaza a Honduras con lluvias de hasta 300 milímetros

La tormenta tropical se desplazará cerca de las costas de Nicaragua, Honduras y El Salvador, mientras sus lluvias podrían provocar inundaciones y deslizamientos potencialmente mortales hasta el jueves. Boris, ya en México, se degradó a ciclón postropical

  • Actualizado: 09 de junio de 2026 a las 09:26 -
  • Jessica Figueroa
Cristina está casi estacionaria y amenaza a Honduras con lluvias de hasta 300 milímetros

La imagen satelital muestra varios núcleos de tormentas fuertes sobre el Pacífico de Centroamérica y el sur de México. Las zonas en rojo, naranja y amarillo representan nubes de gran desarrollo vertical y temperaturas muy frías en sus cimas, una señal asociada con lluvias intensas, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento. Se observa una concentración importante frente a las costas de Nicaragua, Honduras y El Salvador, vinculada a la circulación de Cristina.

 Foto: NHC/LA PRENSA
San Pedro Sula, Honduras

La tormenta tropical Cristina permanecía casi estacionaria este martes 9 de junio frente a la costa noroccidental de Nicaragua, mientras mantiene la amenaza de lluvias intensas, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en sectores costeros y montañosos de Honduras.

Según el boletín de las 9:00 de la mañana del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), el centro de Cristina se localizaba a unos 160 kilómetros al oeste-noroeste de Managua, Nicaragua, y a 210 kilómetros al sureste de San Salvador, El Salvador.

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El fenómeno registraba vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con ráfagas más fuertes, y una presión mínima central de 1,006 milibares. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían hasta 130 kilómetros desde su centro.

Cristina ha mostrado un movimiento irregular y permanecía prácticamente estacionaria. Sin embargo, los pronósticos indican que a partir del miércoles comenzará a desplazarse lentamente hacia el oeste-noroeste.

De acuerdo con la trayectoria prevista, el sistema se moverá cerca o a lo largo de las costas de Nicaragua, Honduras y El Salvador durante los próximos dos días.

La imagen muestra el cono de trayectoria previsto para la tormenta tropical Cristina sobre el Pacífico de Centroamérica. El centro del sistema aparece frente a las costas de Nicaragua y El Salvador, con una ruta proyectada hacia el oeste-noroeste, cercana al litoral salvadoreño y al golfo de Fonseca. El mapa indica que Cristina podría debilitarse gradualmente entre el miércoles y el jueves.

La imagen muestra el cono de trayectoria previsto para la tormenta tropical Cristina sobre el Pacífico de Centroamérica. El centro del sistema aparece frente a las costas de Nicaragua y El Salvador, con una ruta proyectada hacia el oeste-noroeste, cercana al litoral salvadoreño y al golfo de Fonseca. El mapa indica que Cristina podría debilitarse gradualmente entre el miércoles y el jueves.

 (Foto: NHC/LA PRENSA)

El principal peligro para Honduras serán las lluvias. Cristina podría generar acumulados de entre 100 y 200 milímetros, con cantidades máximas cercanas a los 300 milímetros, en sectores costeros de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala hasta la mañana del jueves.

Estas precipitaciones podrían provocar inundaciones potencialmente mortales y deslizamientos de tierra, especialmente en zonas montañosas, comunidades cercanas a ríos y quebradas, y sectores con suelos saturados.

El NHC también advirtió sobre la posibilidad de inundaciones costeras debido a la marejada ciclónica en las áreas donde los vientos soplen hacia tierra. Cerca de la costa, el aumento del nivel del mar podría estar acompañado de olas grandes y destructivas.

Para este martes se esperaba poco cambio en la intensidad de Cristina, aunque los modelos anticipan un debilitamiento gradual a mediados de la semana.

Una advertencia de tormenta tropical permanece vigente desde Puerto Sandino, Nicaragua, hasta la frontera entre Guatemala y El Salvador. Las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos emitidos por los servicios meteorológicos nacionales y los organismos de protección civil.

Cristina permanece cerca de las costas de Centroamérica con amenaza de lluvias e inundaciones, mientras Boris se debilitó a ciclón postropical sobre el sur de México.

Cristina permanece cerca de las costas de Centroamérica con amenaza de lluvias e inundaciones, mientras Boris se debilitó a ciclón postropical sobre el sur de México.

 (Foto: NHC/LA PRENSA)

Boris se debilita sobre México

Mientras Cristina continúa representando una amenaza para Centroamérica, Boris se degradó a ciclón postropical sobre el sur de México.

A las 9:00 de la mañana, sus remanentes se ubicaban a unos 105 kilómetros al este de Acapulco, con vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora.

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Boris avanzaba hacia el noroeste a 11 kilómetros por hora y se esperaba que se disipara durante este martes sobre las montañas del sur de México.

Pese a su debilitamiento, sus remanentes todavía podrían producir lluvias adicionales en los estados mexicanos de Guerrero y Oaxaca, con riesgo de inundaciones repentinas y deslizamientos en zonas de terreno inclinado.

El Centro Nacional de Huracanes informó que este fue el último boletín público sobre Boris, debido a que el sistema perdió sus características tropicales.

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Jessica Figueroa
Jessica Figueroa
jessica.figueroa@laprensa.hn

Periodista de investigación, editora y cronista. Con 22 años en el periodismo escrito y multimedia. Con subespecialidades en diseño y edición gráfica e inteligencia artificial.

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