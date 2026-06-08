  1. Inicio
  2. · Honduras

Cristina amenaza con lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos en Honduras

La costa del Pacífico hondureño está bajo aviso de tormenta tropical, mientras el sistema avanza cerca de Centroamérica con vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora.

  • Actualizado: 08 de junio de 2026 a las 14:06 -
  • Jessica Figueroa
Cristina amenaza con lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos en Honduras

La tormenta tropical Cristina amenaza con lluvias intensas, deslizamientos, inundaciones y oleaje peligroso en la costa del Pacífico hondureño. Imagen satelital infrarroja (IR) muestra la intensa actividad nubosa asociada a la tormenta tropical Cristina frente a las costas de Centroamérica. Los tonos rojos y oscuros señalan nubes muy frías y de gran desarrollo vertical, relacionadas con lluvias fuertes, tormentas eléctricas y posible tiempo severo.

 Foto: NHC/La Prensa
Tegucigalpa, Honduras

La tormenta tropical Cristina mantiene bajo vigilancia a Honduras por el riesgo de lluvias intensas, inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y oleaje peligroso en la zona sur del país y otros sectores vulnerables del territorio nacional.

El Centro Nacional de Huracanes de Miami informó que el gobierno de Honduras emitió un aviso de tormenta tropical para la costa del Pacífico, debido a la cercanía del sistema con Centroamérica y a los efectos que podría generar desde la noche de este lunes.

¿Qué muestran los mapas sobre la tormenta tropical Cristina?

Cristina se localizaba al mediodía a unos 160 kilómetros al oeste de Managua, Nicaragua, y a 275 kilómetros al sureste de San Salvador, El Salvador, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y ráfagas más fuertes.

Aunque el centro del fenómeno permanece sobre aguas del Pacífico, su circulación favorecerá el ingreso de abundante humedad hacia Honduras, principalmente sobre la zona sur, sectores costeros, áreas montañosas y comunidades cercanas a ríos, quebradas y laderas inestables.

Imagen satelital Shortwave-IR muestra la nubosidad más intensa asociada a la tormenta tropical Cristina sobre el Pacífico de Centroamérica. Las áreas en tonos azules reflejan nubes con temperaturas más frías y mayor desarrollo vertical, vinculadas con lluvias fuertes y tormentas eléctricas.

Imagen satelital Shortwave-IR muestra la nubosidad más intensa asociada a la tormenta tropical Cristina sobre el Pacífico de Centroamérica. Las áreas en tonos azules reflejan nubes con temperaturas más frías y mayor desarrollo vertical, vinculadas con lluvias fuertes y tormentas eléctricas.

 (Foto: NHC/La Prensa)

El mayor peligro para el país son las lluvias. Según el pronóstico, Cristina podría dejar acumulados de 4 a 8 pulgadas, con máximos de hasta 12 pulgadas, en porciones costeras de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala hasta la mañana del jueves.

Estas precipitaciones pueden provocar crecidas repentinas, inundaciones urbanas y rurales, desbordamiento de ríos y deslizamientos de tierra potencialmente mortales, especialmente en zonas de terreno empinado o con antecedentes de saturación de suelos.

El boletín también advierte sobre posibles inundaciones costeras por marejadas en las áreas donde los vientos soplen hacia tierra. Cerca del litoral, la marejada podría estar acompañada de olas grandes y peligrosas, por lo que el riesgo se extiende a pescadores, comunidades costeras y actividades marítimas.

¿Qué departamentos de Honduras están bajo alerta verde por la tormenta Cristina?

Las condiciones de tormenta tropical podrían comenzar a sentirse en la costa pacífica dentro del área bajo aviso desde la noche de este lunes, mientras Cristina se desplaza hacia el norte y se espera que gire hacia el noroeste entre la noche y la mañana del martes.

Las autoridades hondureñas mantienen el monitoreo del sistema y recomiendan a la población evitar cruzar ríos crecidos, no permanecer en zonas propensas a derrumbes, asegurar techos y objetos sueltos, y atender únicamente la información oficial.

Cristina podría fortalecerse gradualmente durante los próximos días, mientras avanza paralela a las costas de Nicaragua, Honduras y El Salvador, por lo que el riesgo para el país dependerá de su cercanía al litoral y de la cantidad de lluvia que descargue sobre el territorio.

Imagen satelital GeoColor muestra la extensa nubosidad asociada a la tormenta tropical Cristina sobre el océano Pacífico y parte de Centroamérica. El sistema mantiene bajo vigilancia a Honduras por lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje peligroso.

Imagen satelital GeoColor muestra la extensa nubosidad asociada a la tormenta tropical Cristina sobre el océano Pacífico y parte de Centroamérica. El sistema mantiene bajo vigilancia a Honduras por lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje peligroso.

 (Foto: NHC/La Prensa)

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Jessica Figueroa
Jessica Figueroa
jessica.figueroa@laprensa.hn

Periodista de investigación, editora y cronista. Con 22 años en el periodismo escrito y multimedia. Con subespecialidades en diseño y edición gráfica e inteligencia artificial.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias