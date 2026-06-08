Cristina amenaza con lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

La tormenta tropical Cristina mantiene bajo vigilancia a Honduras por el riesgo de lluvias intensas, inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y oleaje peligroso en la zona sur del país y otros sectores vulnerables del territorio nacional. El Centro Nacional de Huracanes de Miami informó que el gobierno de Honduras emitió un aviso de tormenta tropical para la costa del Pacífico, debido a la cercanía del sistema con Centroamérica y a los efectos que podría generar desde la noche de este lunes.

Cristina se localizaba al mediodía a unos 160 kilómetros al oeste de Managua, Nicaragua, y a 275 kilómetros al sureste de San Salvador, El Salvador, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y ráfagas más fuertes. Aunque el centro del fenómeno permanece sobre aguas del Pacífico, su circulación favorecerá el ingreso de abundante humedad hacia Honduras, principalmente sobre la zona sur, sectores costeros, áreas montañosas y comunidades cercanas a ríos, quebradas y laderas inestables.

El mayor peligro para el país son las lluvias. Según el pronóstico, Cristina podría dejar acumulados de 4 a 8 pulgadas, con máximos de hasta 12 pulgadas, en porciones costeras de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala hasta la mañana del jueves. Estas precipitaciones pueden provocar crecidas repentinas, inundaciones urbanas y rurales, desbordamiento de ríos y deslizamientos de tierra potencialmente mortales, especialmente en zonas de terreno empinado o con antecedentes de saturación de suelos. El boletín también advierte sobre posibles inundaciones costeras por marejadas en las áreas donde los vientos soplen hacia tierra. Cerca del litoral, la marejada podría estar acompañada de olas grandes y peligrosas, por lo que el riesgo se extiende a pescadores, comunidades costeras y actividades marítimas.