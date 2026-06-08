Salud comienza a reintegrar a 87 médicos, pero las asambleas continúan

Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Salud comenzó este lunes 8 de junio el proceso de reintegro de 87 médicos generales que habían sido despedidos a inicios del año por supuestas irregularidades en sus contrataciones. La medida se concretó luego de una reunión entre las autoridades sanitarias y representantes del Colegio Médico de Honduras (CMH), celebrada el viernes 5 de junio, en la que ambas partes acordaron retomar las mesas técnicas para revisar cada uno de los expedientes. Como parte del proceso, este lunes fueron convocados los primeros 35 médicos para recibir sus acuerdos de permanencia. Para el martes 9 de junio se programó la entrega a otros 29 galenos y el miércoles 10 serán atendidos los 23 restantes.

Pese al avance alcanzado, el gremio médico mantiene las asambleas informativas en los establecimientos de salud del país, por lo que la consulta externa continúa suspendida y únicamente se brinda atención en las áreas de emergencia. Los despidos se produjeron a comienzos de 2026 y afectaron a más de 250 profesionales de la medicina. Sus casos comenzaron a ser analizados en mesas técnicas, pero el proceso se interrumpió y fue retomado hasta la reunión de la semana pasada. “Se revisaron estos expedientes para verificar que todo estuviera bien, pero como no se volvió a convocar la mesa, la semana pasada se acordó retomarla y reintegrar a los doctores”, explicó Isis Rivas, portavoz del Colegio Médico de Honduras.

Aunque Salud comenzó a restituir a los médicos generales, todavía está pendiente la revisión de los casos de varios especialistas que también fueron separados de sus cargos. El CMH también exige una reunión con el presidente de la República, Nasry Asfura, para abordar los retrasos en el pago de salarios y otros compromisos adquiridos con el gremio. Rivas informó que el viernes comenzó a pagarse una parte del décimo cuarto mes de salario. Sin embargo, todavía está pendiente la otra mitad de ese beneficio y cinco meses de sueldo que, según el gremio, se les adeudan a más de 300 médicos.