Colectas en USA y fondos no reportados salpican campaña de Nasralla

Tegucigalpa, Honduras

El excandidato presidencial Salvador Nasralla se encuentra bajo investigación del Ministerio Público por supuestas irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral de 2025. Las diligencias estarían relacionadas con el uso de cuentas de terceros para recibir aportaciones que presuntamente no fueron reportadas ante la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, conocida como Unidad de Política Limpia.

Así lo manifestó este lunes 8 de junio Raúl Paniagua, abogado de Ivonne Ardón, presidenta comisionada de Política Limpia, luego de que la funcionaria compareciera como testigo ante fiscales del Ministerio Público. “Los fiscales tienen mucha información y lo que se sabe, o lo que nos manifestaron, es que se utilizaron cuentas de terceros del señor Josué Colindres para captar fondos que no fueron reportados a la unidad”, declaró Paniagua. El abogado explicó que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que todavía no se ha determinado la existencia de un delito específico. No obstante, indicó que los fiscales analizan posibles diferencias entre los informes financieros presentados oficialmente y los datos incluidos en una denuncia posterior.

Colectas realizadas en Estados Unidos

Una de las líneas de investigación está relacionada con una cuenta utilizada en Estados Unidos para efectuar colectas populares cuyos recursos habrían ingresado a la campaña de Nasralla. Según Paniagua, la cuenta aparecía vinculada al Partido Liberal, pero las autoridades de esa institución política habrían informado que no autorizaron su apertura. “Hay una cuenta a nombre del Partido Liberal en Estados Unidos, donde el Partido Liberal como partido no autorizó esa cuenta, y esa cuenta se utilizó para hacer colectas populares que ingresaron a los fondos de campaña”, manifestó. La denuncia sostiene que el dinero obtenido mediante esas colectas supuestamente no fue incluido en el informe de ingresos y gastos presentado por Nasralla ante la Unidad de Política Limpia. Los fiscales también revisan aportaciones que el entonces candidato presidencial habría realizado a otros aspirantes del Partido Liberal y que, presuntamente, superaron los límites permitidos por la legislación electoral. “Lo que hay en el Ministerio Público, en la denuncia, es que el señor Salvador Nasralla, como persona natural, le aportó a algunos candidatos de su partido y sobrepasó el techo que ya establece la ley”, afirmó Paniagua.

Posibles transferencias internacionales

Otra línea de investigación se concentra en supuestas transferencias de dinero hacia cuentas ubicadas en países con menores controles o regulaciones financieras. El abogado señaló que todavía se desconocen los montos y los destinos específicos, debido a que la investigación requerirá auditorías forenses, revisión documental y comparación de los informes financieros. “Se maneja que hay algunos fondos que fueron transferidos a algunas cuentas en otros países donde hay poca regulación en temas financieros”, expresó. Paniagua aclaró que aún es prematuro establecer cantidades o responsabilidades, pues los movimientos financieros continúan bajo análisis. “No hay ningún monto; está en investigación. Es muy prematuro para determinar montos”, agregó.