Tomás Zambrano recibe reconocimiento durante ceremonia de ascensos policiales en La Paz

La Paz, La Paz.

En el marco de la conmemoración del Día del Policía Hondureño, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, participó este martes en la ceremonia de ascensos de la Policía Nacional realizada en las instalaciones de la Academia Nacional de Policía, en el departamento de La Paz.

El evento fue encabezado por el presidente de la República, Nasry Asfura, junto al ministro de Seguridad, Gerzon Onan Velásquez Aguilera, autoridades policiales y representantes de diversas instituciones del Estado.

Durante la ceremonia, más de 500 miembros de la Policía Nacional ascendieron al grado inmediato superior como reconocimiento a su trayectoria, disciplina, esfuerzo y compromiso con la seguridad de la población hondureña. Los ascensos fueron aprobados por el Congreso Nacional el pasado 26 de mayo, tras una solicitud enviada por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Seguridad.