FF AA envía a disponibilidad al coronel Juan Carlos Osorto por fuga de dinero de economatos

Tegucigalpa

Héctor Fajardo , portavoz de las Fuerzas Armadas, manifestó que Osorto se encuentra en condición de disponibilidad mientras se recopila la información necesaria para determinar si existen fundamentos en las denuncias que han circulado públicamente. Asimismo, agregó que la separación del cargo no representa una declaración de culpabilidad, sino una acción orientada a garantizar que el proceso investigativo se desarrolle sin interferencias y bajo el respeto al debido proceso.

La Inspectoría General tomó la determinación como una medida preventiva para garantizar la transparencia de una investigación administrativa que busca un faltante de al menos ocho millones de lempiras pertenecientes a los economatos del penal.

El director del Centro Penitenciario Nacional de Támara , coronel Juan Carlos Osorto Castillo , fue separado temporalmente de su cargo luego de que una investigación exclusiva de LA PRENSA Premium destapara una red de presuntas irregularidades y un millonario faltante de dinero dentro del reclusorio.

Fajardo también dijo que "con relación a toda la información que ha circulado referente a algunas anormalidades administrativas en la gestión del coronel Juan Carlos Osorto Castillo, queremos referirnos a que la institución armada está desarrollando una investigación administrativa a la gestión que él realizó como director. No queremos interferir con esa investigación; cuando tengamos las conclusiones, vamos a compartirlas".

Sobre los indicios, dijo que "hay un informe que envía el INP y la institución ya tiene establecido en sus leyes una junta investigadora administrativa, ya tiene su propio reglamento y ya sea por denuncia o por oficio, la institución actúa de inmediato. Si tiene que ver con la moral o honor militar y si la investigación arroja resultados fuera de lo que es la investigación administrativa, entonces se pasa a la instancia siguiente.

"La actual situación del coronel Osorto figura que está contemplada en nuestra ley y es la disponibilidad. Entrar a disponibilidad es que no tiene un cargo o puesto nombrado. Esa es su situación actual y hasta que no se concluya la investigación, él va a estar así", finalizó Fajardo.

Cabe agregar que el coronel Osorto negó cualquier vinculación con el desfalco en el sistema de economatos del Centro Penitenciario Nacional de Támara (CPNT), señalando que las acusaciones en su contra son “falsas” y que buscará limpiar su nombre a través de una investigación formal.

En una entrevista con LA PRENSA Premium, Osorto reaccionó molesto ante las preguntas relacionadas con la investigación y afirmó que la información difundida contiene “versiones equivocadas” y elementos que, según él, no corresponden a su gestión.