Agencia Nacional contra el Crimen inicia operaciones en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

Según detalló el funcionario, la nueva agencia estará integrada por personal de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y organismos de inteligencia, con el objetivo de desarrollar operaciones conjuntas en sectores considerados de alta conflictividad.

El anuncio fue realizado por Gerzon Velásquez , ministro de Seguridad, quien explicó que la estrategia forma parte de las reformas impulsadas para fortalecer la coordinación entre las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado y otros fenómenos delictivos que afectan a la población.

El Gobierno de Honduras confirmó este martes el inicio de operaciones de la Agencia Nacional contra el Crimen, una nueva estructura de seguridad que tendrá como misión intervenir los territorios con mayores índices de violencia y criminalidad en el país.

“Esta Agencia Nacional contra el Crimen va a conducir operaciones focalizadas en aquellos territorios y microterritorios donde existe mayor violencia”, afirmó el ministro de Seguridad durante una comparecencia ante medios de comunicación.

El ministro indicó que la estrategia priorizará acciones contra estructuras vinculadas a delitos como la extorsión, una de las actividades criminales que más impacto ha tenido en distintas regiones del país y que ha dejado numerosas víctimas en los últimos años.

Asimismo, Velásquez señaló que la Policía Nacional mantiene actualmente operaciones en zonas como el Valle de Sula, el Bajo Aguán, Yoro, Olanchito, Corinto y varios municipios del departamento de Olancho, considerados puntos prioritarios dentro de la estrategia de seguridad.

Respecto a la posibilidad de retomar estados de excepción en determinados sectores, el titular de Seguridad explicó que esa herramienta continúa contemplada en la legislación nacional y podría ser aplicada de manera puntual en territorios que enfrenten situaciones críticas de violencia.

“El Estado de excepción generalizado es una etapa que ya pasó, pero la ley permite utilizar esa medida en lugares específicos donde sea necesario”, expresó el funcionario.

Asimismo, informó que la implementación de la nueva agencia requerirá una planificación operativa robusta para garantizar una presencia permanente de las fuerzas de seguridad y evitar intervenciones temporales sin resultados sostenibles.

En cuanto al financiamiento, Velásquez aseguró que las operaciones serán ejecutadas principalmente con recursos del Estado hondureño, aunque no descartó apoyo internacional en áreas relacionadas con intercambio de inteligencia y fortalecimiento institucional.

Las autoridades prevén que en las próximas horas se anuncie oficialmente el despliegue operativo de la Agencia Nacional contra el Crimen, una iniciativa que busca reducir los índices delictivos mediante acciones coordinadas entre las principales instituciones de seguridad y justicia del país.