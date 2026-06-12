Tormenta desata caos e inundaciones en San Pedro Sula

Una fuerte tormenta registrada la tarde de este viernes provocó severas inundaciones y un verdadero caos en distintos sectores de San Pedro Sula.
Dejando calles anegadas, tráfico vehicular colapsado y múltiples reportes de emergencias en barrios y colonias de la capital industrial del país.
Las intensas lluvias comenzaron a caer durante la tarde y en cuestión de minutos varias vías principales quedaron cubiertas por grandes cantidades de agua.
Conductores se vieron obligados a detener la marcha de sus vehículos debido al nivel alcanzado por las corrientes, mientras que algunos automóviles quedaron varados en zonas tradicionalmente vulnerables a inundaciones.
Entre los sectores más afectados se reportaron calles y avenidas de alta circulación, así como barrios y colonias donde el sistema de drenaje pluvial resultó insuficiente para soportar el volumen de agua acumulado.
Videos compartidos en redes sociales muestran calles convertidas en ríos, vehículos intentando avanzar entre las corrientes y ciudadanos buscando refugio mientras la lluvia continuaba azotando la ciudad.
La situación también provocó complicaciones para cientos de personas que intentaban regresar a sus hogares al finalizar la jornada laboral.
El congestionamiento vehicular se extendió por varias horas debido a la reducción de la visibilidad y al cierre temporal de algunas vías afectadas por las inundaciones.
Equipos de emergencia y autoridades locales se mantuvieron en monitoreo constante de los puntos críticos para atender cualquier incidente derivado de las lluvias.
Hasta el cierre de esta información no se reportaban víctimas mortales relacionadas con la tormenta; sin embargo, las autoridades continuaban evaluando los daños ocasionados por las lluvias.