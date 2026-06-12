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Tormenta desata caos e inundaciones en San Pedro Sula

Una intensa tormenta registrada la tarde de este viernes provocó inundaciones, congestionamientos vehiculares y múltiples incidencias en distintos sectores de San Pedro Sula

Tormenta desata caos e inundaciones en San Pedro Sula
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Una fuerte tormenta registrada la tarde de este viernes provocó severas inundaciones y un verdadero caos en distintos sectores de San Pedro Sula.
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Dejando calles anegadas, tráfico vehicular colapsado y múltiples reportes de emergencias en barrios y colonias de la capital industrial del país.
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Las intensas lluvias comenzaron a caer durante la tarde y en cuestión de minutos varias vías principales quedaron cubiertas por grandes cantidades de agua.
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Conductores se vieron obligados a detener la marcha de sus vehículos debido al nivel alcanzado por las corrientes, mientras que algunos automóviles quedaron varados en zonas tradicionalmente vulnerables a inundaciones.
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Entre los sectores más afectados se reportaron calles y avenidas de alta circulación, así como barrios y colonias donde el sistema de drenaje pluvial resultó insuficiente para soportar el volumen de agua acumulado.
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Videos compartidos en redes sociales muestran calles convertidas en ríos, vehículos intentando avanzar entre las corrientes y ciudadanos buscando refugio mientras la lluvia continuaba azotando la ciudad.
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La situación también provocó complicaciones para cientos de personas que intentaban regresar a sus hogares al finalizar la jornada laboral.
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El congestionamiento vehicular se extendió por varias horas debido a la reducción de la visibilidad y al cierre temporal de algunas vías afectadas por las inundaciones.
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Equipos de emergencia y autoridades locales se mantuvieron en monitoreo constante de los puntos críticos para atender cualquier incidente derivado de las lluvias.
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Hasta el cierre de esta información no se reportaban víctimas mortales relacionadas con la tormenta; sin embargo, las autoridades continuaban evaluando los daños ocasionados por las lluvias.

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