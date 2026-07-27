De la TV al Miss Honduras Universo 2026: la trayectoria de Kennia Mondragón

Con determinación y estilo, Kennia Mondragón se alista para portar la banda de Francisco Morazán en el certamen Miss Honduras Universo 2026, donde buscará conquistar al jurado y al público con su talento, carisma y compromiso.
La reconocida presentadora hondureña llega a esta competencia con una trayectoria vinculada al ámbito de la comunicación, el modelaje y la proyección pública, elementos que han fortalecido su experiencia frente a las cámaras y los escenarios.
Su participación representa una nueva etapa en su carrera, con el objetivo de conquistar la corona nacional y llevar el nombre de Honduras a escenarios internacionales.
Conocida popularmente como "La Dragona", Kennia se ha ganado un espacio en la televisión hondureña gracias a su carisma y desenvolvimiento frente a las cámaras. Su experiencia en el mundo de la comunicación la ha llevado a destacar como presentadora del equipo de entretenimiento del canal HCH, donde continúa fortaleciendo su vínculo con el público.
Desde muy joven, Kennia Mondragón encontró en la comunicación su verdadera pasión. A los 18 años dio sus primeros pasos en la televisión hondureña, una etapa que marcó el inicio de una carrer.
Más allá de las pantallas, Kennia ha explorado diferentes escenarios que reflejan su versatilidad y pasión por la comunicación. Su talento también se ha visto reflejado en la música, el modelaje y la locución, facetas que complementan su carrera profesional.
Kennia cuenta con una preparación profesional en el área de la comunicación, al ser licenciada en Periodismo por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Su formación académica ha sido una pieza fundamental en su trayectoria, permitiéndole desarrollarse en los medios de comunicación.
El camino de Kennia en los certámenes de belleza comenzó en 2019, cuando destacó en Miss Tegucigalpa al conquistar el segundo lugar y obtener el reconocimiento como Miss Continente Americano.
Años más tarde, en 2021, tuvo la oportunidad de formar parte del escenario de Miss Honduras Universo como presentadora oficial, una experiencia que le permitió acercarse al mundo de la belleza nacional y fortalecer su preparación para nuevos retos.
Kennia también formó parte del reality creado para seleccionar a la nueva presentadora del programa de farándula “El Hilo”, transmitido por Televicentro. Su desempeño la llevó a convertirse en una de las finalistas de la competencia, donde destacó por su talento, seguridad frente a las cámaras y capacidad para desenvolverse en el mundo del entretenimiento.
Más allá de la corona, la presentadora busca aprovechar esta oportunidad como una plataforma de crecimiento personal y profesional.
La participación de Kennia en Miss Honduras Universo 2026 representa un nuevo desafío en su trayectoria, donde busca demostrar su preparación, talento y compromiso.
Con la mirada puesta en la corona, Kennia continúa trabajando para destacar en cada etapa de la competencia y llevar con orgullo la representación de Francisco Morazán.