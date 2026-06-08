Anuncian cortes de energía en más de 20 residenciales y aldeas de San Pedro Sula

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) anunció cortes de energía programados para esta semana en San Pedro Sula, debido a trabajos de mantenimiento en distintos circuitos de distribución.
Los primeros cortes se realizarán el martes 9 de junio en una sección del circuito L208 de la subestación Bermejo. Las interrupciones están programadas de 8:45 am a 2:45 pm.
Entre los sectores afectados ese día se encuentran residencial La Hacienda, Campisa etapas II, III, IV y V, Rancho Tara, la Iglesia de Cristo Ebenezer y el centro de operaciones del Grupo Macdel.
La Enee informó que las labores corresponden a mantenimiento general a lo largo de la línea, con el objetivo de mejorar las condiciones de operación del circuito.
Para el viernes 12 de junio se tiene previsto un nuevo corte de energía en una sección del circuito L248 de la subestación Bermejo, también en horario de 8:45 am a 2:45 pm.
Durante esa jornada permanecerán sin servicio eléctrico los residentes de El Barrial, Villas San Ángel y Villa San Antonio.
El sábado 13 de junio se desarrollarán trabajos de mantenimiento en el circuito L233 de la subestación La Puerta, lo que provocará la suspensión temporal del suministro en más de una veintena de comunidades, en horario de 8:45 am a 2:45 pm.
Entre las localidades afectadas figuran Las Peñitas, Bañaderos, Buenos Aires, El Gallito, Laguna de Tembladeros, El Naranjito, El Pastal, El Remolino, La Neblina de Miramar, La Unión y La Virtud.
La lista también incluye Laguna de Bañaderos, Brisas del Merendón, Las Flores, Las Juntas, Los Limones, Nuevo Edén, San Antonio del Perú, Santa Marta y Santa Teresa.
Asimismo, los cortes programados alcanzarán a las comunidades de Tomalá y Guadalupe, donde las interrupciones se extenderán durante el mismo horario establecido por la estatal eléctrica.