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Rutas 2, 5 y 7 bajo vigilancia de la Policía por ola de robos en buses

La institución aseguró que los operativos continuarán de forma permanente y serán reforzados en los sectores donde se registre una mayor incidencia

  • Actualizado: 01 de julio de 2026 a las 16:16 -
  • Laura Amaya
Rutas 2, 5 y 7 bajo vigilancia de la Policía por ola de robos en buses

Como parte de los operativos, los agentes de la Policía Nacional también abordan las unidades del transporte público para realizar inspecciones preventivas, verificar la identidad de pasajeros.

Foto: Cortesía
San Pedro Sula, Honduras

La Policía Nacional reforzó los operativos de seguridad en distintas rutas del transporte urbano de San Pedro Sula como parte de una estrategia para prevenir los asaltos y robos que, según las autoridades, han aumentado en las últimas semanas en la zona norte del país.

Los despliegues se realizan en puntos estratégicos de mayor afluencia de pasajeros y en las principales terminales y corredores del transporte público.

Agentes policiales efectúan inspecciones a las unidades, verifican la identidad de personas sospechosas y mantienen presencia preventiva en paradas de buses con el objetivo de disuadir la comisión de delitos.

Los despliegues se realizan en puntos estratégicos de mayor afluencia de pasajeros y en las principales paradas de buses.

Los despliegues se realizan en puntos estratégicos de mayor afluencia de pasajeros y en las principales paradas de buses.

 (Foto: Cortesía )

El portavoz de la institución, Alejandro Valladares, informó que las diferentes unidades policiales mantienen una estrategia de focalización de operativos para reducir la incidencia delictiva, especialmente en el transporte público.

Según explicó, la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Daet), a través de la Unidad de Seguridad del Transporte Urbano (USTU), ha intensificado la presencia policial en las rutas con mayor afluencia de pasajeros.

"Se realizan identificaciones mediante el sistema policial, revisión de documentos y verificación de órdenes de captura, además de una mayor presencia policial para prevenir este tipo de robos o asaltos", señaló Valladares.

El funcionario indicó que actualmente las rutas 2, 5 y 7 son las que cuentan con mayor vigilancia, debido a que son algunas de las más utilizadas por la población. Asimismo, explicó que en las terminales de transporte también se desarrollan operativos permanentes para brindar mayor confianza a los usuarios.

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Valladares hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo y recordó que la Policía Nacional mantiene habilitada la línea 143, a través de la cual la población puede brindar información de manera anónima.

Señaló que las denuncias son fundamentales para fortalecer las investigaciones, identificar a los responsables y deducir las responsabilidades correspondientes.

Los operativos fueron reforzados en paradas de buses de alta afluencia de pasajeros, entre ellas las de Maheco y La Plata, así como en otros puntos estratégicos.

Los operativos fueron reforzados en paradas de buses de alta afluencia de pasajeros, entre ellas las de Maheco y La Plata, así como en otros puntos estratégicos.

 (Foto: Cortesía )

El portavoz agregó que la Policía también mantiene reuniones con transportistas y realiza labores de inteligencia para identificar nuevos puntos de riesgo y adaptar las estrategias de seguridad conforme evolucionan las modalidades delictivas.

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Finalmente, aseguró que los operativos se ejecutan las 24 horas del día en San Pedro Sula, mediante matrices operativas desplegadas en diferentes barrios, colonias y sectores de San Pedro Sula, con el objetivo de prevenir nuevos hechos delictivos y garantizar mayor seguridad a la población.

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Redacción web
Laura Amaya

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