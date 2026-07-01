Rutas 2, 5 y 7 bajo vigilancia de la Policía por ola de robos en buses

San Pedro Sula, Honduras

La Policía Nacional reforzó los operativos de seguridad en distintas rutas del transporte urbano de San Pedro Sula como parte de una estrategia para prevenir los asaltos y robos que, según las autoridades, han aumentado en las últimas semanas en la zona norte del país. Los despliegues se realizan en puntos estratégicos de mayor afluencia de pasajeros y en las principales terminales y corredores del transporte público. Agentes policiales efectúan inspecciones a las unidades, verifican la identidad de personas sospechosas y mantienen presencia preventiva en paradas de buses con el objetivo de disuadir la comisión de delitos.

El portavoz de la institución, Alejandro Valladares, informó que las diferentes unidades policiales mantienen una estrategia de focalización de operativos para reducir la incidencia delictiva, especialmente en el transporte público. Según explicó, la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Daet), a través de la Unidad de Seguridad del Transporte Urbano (USTU), ha intensificado la presencia policial en las rutas con mayor afluencia de pasajeros. "Se realizan identificaciones mediante el sistema policial, revisión de documentos y verificación de órdenes de captura, además de una mayor presencia policial para prevenir este tipo de robos o asaltos", señaló Valladares. El funcionario indicó que actualmente las rutas 2, 5 y 7 son las que cuentan con mayor vigilancia, debido a que son algunas de las más utilizadas por la población. Asimismo, explicó que en las terminales de transporte también se desarrollan operativos permanentes para brindar mayor confianza a los usuarios.

Valladares hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo y recordó que la Policía Nacional mantiene habilitada la línea 143, a través de la cual la población puede brindar información de manera anónima. Señaló que las denuncias son fundamentales para fortalecer las investigaciones, identificar a los responsables y deducir las responsabilidades correspondientes.

El portavoz agregó que la Policía también mantiene reuniones con transportistas y realiza labores de inteligencia para identificar nuevos puntos de riesgo y adaptar las estrategias de seguridad conforme evolucionan las modalidades delictivas.