Pobladores de la colonia El Suazo de Cofradía protestan en la CA-4 por derrumbe de casas

San Pedro Sula, Honduras

Los habitantes de la colonia El Suazo, en el sector Cofradía, salida a occidente, mantienen una protesta desde la madrugada de este miercoles para exigir una solución inmediata al socavón que pone en riesgo sus viviendas. Los manifestantes bloquearon por unas horas en la mañana la carretera CA-4, a la altura de la colonia 24 de abril, luego de asegurar que durante siete meses han esperado una respuesta de las autoridades sin obtener resultados. Según denunciaron los pobladores, el socavón ya provocó el colapso de varios muros perimetrales y continúa avanzando con cada lluvia, lo que mantiene en riesgo de derrumbe varias viviendas.

La situación ha incrementado la preocupación entre las familias afectadas, quienes aseguran vivir con el temor de que el terreno ceda por completo y ocurra una tragedia.

Con llantas, piedras y otros objetos, los pobladores impidieron por varias horas el paso de vehículos por la importante vía, generando largas filas y congestionamiento en ambos sentidos. Los manifestantes advirtieron que mantendrán la protesta hasta obtener un compromiso de las autoridades correspondientes para ejecutar obras que eliminen el riesgo. Los manifestantes aseguraron que son al menos dos los socavones que afectan la colonia y que, pese a las constantes solicitudes, las autoridades municipales aún no han enviado la maquinaria necesaria para atender la emergencia.

"Mientras no llegue la maquinaria, no vamos a detener las protestas. Estamos en un punto crítico", expresaron los propietarios de las viviendas, quienes temen que las lluvias agraven el problema y provoquen el colapso de sus casas.