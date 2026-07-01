Carlos Umaña asegura que el Gobierno incumplió la mayoría de acuerdos con el Colegio Médico

Tegucigalpa, Honduras.

El diputado del Partido Liberal y médico Carlos Umaña afirmó este miércoles que el Gobierno no cumplió la mayoría de los compromisos asumidos con el Colegio Médico de Honduras (CMH), pese a los acuerdos alcanzados para poner fin a las asambleas informativas del gremio. A través de su cuenta de X, Umaña aseguró que el mes de julio inició con varios compromisos pendientes por parte del Ejecutivo y sostuvo que la mayor parte de los puntos pactados continúan sin ejecutarse. "Así amanecimos en este mes de julio. De todos los acuerdos con el Colegio Médico, la gran mayoría fueron incumplidos por el Gobierno", escribió el congresista.

Entre los señalamientos, indicó que no se efectuó el pago de salarios atrasados, el cual, según dijo, debía estar al día el 30 de junio. También afirmó que sigue pendiente el pago de la base salarial "para médicos que laboran en distintas instituciones públicas, entre ellas el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Hospital Militar, las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Educación y los centros penitenciarios". Umaña agregó que aún no se ha reintegrado a todos los médicos despedidos y denunció que el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) continúa sin otorgar los 21 días de descanso especial profiláctico, argumentando razones que calificó como "carentes de legalidad y lógica". Asimismo, aseguró que continúan los traslados de médicos a otros centros de trabajo o cambios de horario que, según él, buscan presionar a algunos profesionales para que renuncien.

Asi amanecimos en este mes de julio de los acuerdos con el Colegio Médico:



De todos , la gran mayoria fueron incumplidos por el gobierno.



Punto 1. no se pagó los salarios atrasados, que debían estar al dia el 30 de junio.



El punto 2. no se pago la base salarial en todas... — Carlos Umaña . firmes y dignos (@drcumana) July 1, 2026

El diputado también sostuvo que "siguen pendientes la centralización de médicos del sector descentralizado", la revisión de los nombramientos para profesionales que laboraron durante la pandemia, el pago de cesantías a médicos jubilados, así como el desembolso del IPC y el bienal correspondiente al mes de julio. Además, cuestionó que la Secretaría de Salud no haya realizado "las deducciones por colegiación y préstamos al Colegio Médico, aunque, según afirmó, sí las efectúa para empresas privadas, cooperativas y otros gremios". En su publicación, Umaña reconoció que el Colegio Médico sí cumplió con suspender las asambleas informativas en la fecha acordada. Sin embargo, sostuvo que el Gobierno solo cumplió parcialmente uno de los compromisos, al asegurar que todavía existen médicos que reciben notificaciones sobre la finalización de sus contratos o son trasladados a zonas postergadas "a modo de castigo y hostigamiento". "Así están las cosas al día de hoy, un diálogo que no se cumplió por parte del Gobierno de la República", expresó. Además, exhortó al presidente Nasry Asfura a cumplir lo firmado al recordar que, según indicó, el mandatario manifestó ser "la cabeza de la Sesal".

La última postura del Gobierno