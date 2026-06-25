María Antonieta Mejía responde al Colegio Médico tras ultimátum de 72 horas

Tegucigalpa, Honduras.

Tras el ultimátum público emitido por el Colegio Médico de Honduras (CMH), la designada presidencial María Antonieta Mejía reaccionó este jueves mediante un video difundido en sus redes sociales, en el que llamó al diálogo y defendió la necesidad de fortalecer el sistema de salud con transparencia y coordinación institucional. El pronunciamiento de María Antonieta Mejía se produce luego de que el gremio médico diera a conocer el pasado 22 de junio un comunicado en el que le otorgaba un plazo de 72 horas para aclarar declaraciones relacionadas con el sector sanitario, advirtiendo sobre la importancia de respaldar cualquier acusación con pruebas. En su mensaje, la funcionaria explicó que en los últimos días se generó “un intercambio público en torno a la situación del sistema de salud del país” a raíz de sus declaraciones, lo que motivó una reunión con autoridades del Colegio Médico.

“Con el propósito de privilegiar el diálogo y contribuir a la búsqueda de soluciones, sostuve una reunión con las autoridades del Colegio Médico de Honduras en un ambiente de respeto, apertura y compromiso con los intereses superiores del pueblo hondureño”, expresó la designada presidencial. María Antonieta Mejía afirmó que durante el encuentro se reafirmó un objetivo común entre ambas partes: fortalecer el sistema sanitario, proteger a los pacientes y mejorar las condiciones del ejercicio médico en el país. “Este encuentro permitió reafirmar que compartimos un mismo objetivo, fortalecer el sistema de salud, proteger a los pacientes, dignificar el ejercicio de la medicina y consolidar instituciones cada vez más transparentes y confiables”, señaló.

Buenos días!!

Mi respeto al gremio médico y mi disposición para trabajar juntos por un mejor sistema de salud.



Mi compromiso; defender el derecho de los hondureños a una salud digna, transparente y de calidad.



Les comparto este mensaje. pic.twitter.com/132Sd5mlwc — Maria Antonieta Mejia (@manton15) June 25, 2026