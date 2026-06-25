María Antonieta Mejía responde al Colegio Médico tras ultimátum de 72 horas

Tras el ultimátum público emitido por el Colegio Médico de Honduras (CMH), la designada presidencial María Antonieta Mejía reaccionó este jueves mediante un video difundido en sus redes sociales, en el que llamó al diálogo y defendió la necesidad de fortalecer el sistema de salud con transparencia y coordinación institucional.
El pronunciamiento de María Antonieta Mejía se produce luego de que el gremio médico diera a conocer el pasado 22 de junio un comunicado en el que le otorgaba un plazo de 72 horas para aclarar declaraciones relacionadas con el sector sanitario, advirtiendo sobre la importancia de respaldar cualquier acusación con pruebas.
En su mensaje, la funcionaria explicó que en los últimos días se generó “un intercambio público en torno a la situación del sistema de salud del país” a raíz de sus declaraciones, lo que motivó una reunión con autoridades del Colegio Médico.
“Con el propósito de privilegiar el diálogo y contribuir a la búsqueda de soluciones, sostuve una reunión con las autoridades del Colegio Médico de Honduras en un ambiente de respeto, apertura y compromiso con los intereses superiores del pueblo hondureño”, expresó la designada presidencial.
María Antonieta Mejía afirmó que durante el encuentro se reafirmó un objetivo común entre ambas partes: fortalecer el sistema sanitario, proteger a los pacientes y mejorar las condiciones del ejercicio médico en el país.
“Este encuentro permitió reafirmar que compartimos un mismo objetivo, fortalecer el sistema de salud, proteger a los pacientes, dignificar el ejercicio de la medicina y consolidar instituciones cada vez más transparentes y confiables”, señaló.
Buenos días!!— Maria Antonieta Mejia (@manton15) June 25, 2026
Mi respeto al gremio médico y mi disposición para trabajar juntos por un mejor sistema de salud.
Mi compromiso; defender el derecho de los hondureños a una salud digna, transparente y de calidad.
Les comparto este mensaje. pic.twitter.com/132Sd5mlwc
Mejía también reiteró su respeto hacia el gremio médico y hacia los profesionales de la salud que laboran en condiciones complejas dentro del sistema público.
“Quiero reiterar con absoluta claridad mi respeto al Colegio Médico de Honduras y a miles de médicos que con vocación, profesionalismo y sacrificio sirven diariamente a nuestra población”, afirmó, al destacar que muchos enfrentan las mismas limitaciones del sistema.
En su declaración, sostuvo además que el fortalecimiento del sistema de salud requiere actuar con firmeza ante posibles irregularidades en el uso de recursos públicos, subrayando que toda denuncia debe ser investigada por las instancias competentes.
“Actuar con transparencia protege a los pacientes y también honra la inmensa mayoría de los profesionales que ejercen su labor con honestidad y ética”, añadió.
Asimismo, la funcionaria informó que, como resultado del diálogo, se acordó mantener canales permanentes de comunicación y coordinación con el Colegio Médico para atender denuncias y fortalecer la transparencia en el sector.
El Colegio Médico de Honduras, en su comunicado del 22 de junio, había señalado que en un Estado de derecho las acusaciones deben estar sustentadas en pruebas y que cualquier denuncia debe presentarse ante las autoridades competentes para su investigación.
El gremio también recordó que los médicos no participan en procesos administrativos como compras o distribución de insumos, y rechazó que se les atribuya responsabilidad sobre las deficiencias estructurales del sistema sanitario, asegurando que han continuado atendiendo a la población pese a las limitaciones.