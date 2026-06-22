Colegio Médico de Honduras rechaza acusaciones de María Antonieta Mejía y exige pruebas

Tegucigalpa, Honduras.

El Colegio Médico de Honduras (CMH) emitió este lunes un comunicado en el que expresa su rechazo a las declaraciones de la designada presidencial María Antonieta Mejía, a quien acusa de realizar señalamientos “irresponsables e indiscriminados” contra el gremio médico del país. La organización profesional reaccionó a las afirmaciones en las que se vincula a médicos hondureños con supuestos actos de corrupción, robo de medicamentos y responsabilidad en el desabastecimiento del sistema público de salud. El CMH calificó estas declaraciones como de “extrema gravedad” y sostuvo que afectan la honra, dignidad y reputación de miles de médicos que, según el gremio, trabajan bajo condiciones difíciles en la red hospitalaria nacional.

En su pronunciamiento, el Colegio Médico subrayó que en un Estado de derecho las acusaciones deben estar respaldadas por pruebas y no pueden sustituirse por señalamientos públicos sin sustento. Asimismo, señaló que cualquier denuncia sobre presuntos actos ilícitos debe ser presentada ante las autoridades competentes, para que sean investigadas y sancionadas las personas responsables, en caso de comprobarse irregularidades. El gremio enfatizó que los médicos no participan en procesos administrativos como licitaciones, compra, almacenamiento o distribución de medicamentos e insumos, funciones que, según el comunicado, corresponden exclusivamente a instancias del Estado. En ese sentido, advirtió que atribuir al personal médico responsabilidades ajenas a su labor profesional constituye una distorsión que desvía la atención de los problemas estructurales del sistema de salud.

El Colegio Médico también recordó que el personal sanitario ha continuado atendiendo a la población a pesar del desabastecimiento de medicamentos, equipos médicos, reactivos y condiciones hospitalarias limitadas. “El gremio médico ha enfrentado las consecuencias del colapso del sistema junto a los pacientes”, señala el comunicado, al tiempo que rechaza que se intente responsabilizar a los profesionales de salud por dichas deficiencias. El CMH exigió a la designada presidencial María Antonieta Mejía que, en un plazo de 72 horas, presente las pruebas que sustenten sus declaraciones o que emita una rectificación pública y disculpas al gremio médico nacional.