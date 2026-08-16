Secretaría de Salud reporta más de 10,000 cirugías en seis meses de gestión

Tegucigalpa, Honduras

La Secretaría de Salud ( Sesal ) reportó más de 10,000 cirugías realizadas durante los primeros seis meses de la administración de Nasry Asfura en hospitales y centros asistenciales de la red pública a nivel nacional.

Según la institución, los procedimientos fueron posibles tras la recuperación y puesta en funcionamiento de 101 quirófanos que se encontraban en condiciones que limitaban su capacidad operativa.

La Sesal informó además que actualmente trabaja en la rehabilitación de 33 quirófanos adicionales, con el objetivo de ampliar progresivamente la capacidad quirúrgica de los hospitales públicos.

De manera complementaria, la Secretaría implementa un Plan Piloto de Reducción de la Mora Quirúrgica, mediante el cual algunos procedimientos son canalizados hacia establecimientos privados que funcionan como proveedores de servicios de salud.

Como parte de este plan, la Sesal reportó 360 cirugías completadas, las cuales, según la institución, fueron cubiertas en su totalidad con fondos públicos asignados a la Secretaría de Salud.

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La institución explicó que actualmente funcionan dos mecanismos para atender la mora quirúrgica: las cirugías realizadas directamente en la red pública y los procedimientos desarrollados mediante el plan piloto con proveedores privados.

La Sesal señaló que ambos mecanismos corresponden a registros diferenciados y que, por ello, las 360 cirugías del plan piloto no deben sumarse o interpretarse como parte de las más de 10,000 realizadas en la red pública.

La Secretaría indicó que continuará fortaleciendo el plan piloto y avanzando en el programa de reducción de la mora quirúrgica, sujeto a la aprobación del fideicomiso correspondiente.

Como parte de su política de transparencia, la institución informó que habilitó un portal público con datos sobre los avances del plan piloto y los procedimientos realizados mediante proveedores privados.

La Sesal también indicó que incorpora periódicamente en su Portal de Transparencia información relacionada con la facturación de los hospitales privados que brindan servicios quirúrgicos, conforme a los procesos administrativos establecidos.