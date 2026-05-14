Gobierno anuncia que se harán más cirugías y comprarán medicamentos

Tegucigalpa, Honduras

El fideicomiso de salud administrado con Banco de Occidente entró en una nueva fase operativa, con la que el Gobierno busca aumentar las cirugías en hospitales públicos y avanzar en el abastecimiento de medicamentos a nivel nacional. Nasry Asfura, presidente de la República, informó que hasta ahora se contabilizan 227 intervenciones quirúrgicas realizadas como parte de la estrategia para reducir la mora acumulada en el sistema sanitario público. El mandatario aseguró que en las próximas semanas el número de operaciones aumentará de forma considerable en distintos centros asistenciales del país.

“Dentro de poco van a empezar ya considerablemente las operaciones en la mora quirúrgica. Ustedes van a ver un mayor flujo de operaciones a nivel nacional”, afirmó Asfura. De acuerdo con el gobernante, uno de los departamentos donde ya se observan avances importantes es Islas de la Bahía, donde la lista de pacientes pendientes de cirugía se ha reducido de manera significativa. “Llevamos un poco adelantado el departamento de Islas de la Bahía, todo el departamento con muy poca mora quirúrgica ya”, expresó. La intención del Gobierno es replicar ese modelo en otras regiones del país, especialmente en hospitales donde durante años se han acumulado pacientes en espera de procedimientos quirúrgicos. Además del componente quirúrgico, Asfura confirmó que el fideicomiso ya puso en marcha el primer proceso nacional de compra de medicamentos, con el objetivo de mejorar el abastecimiento en hospitales y otros centros asistenciales.