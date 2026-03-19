Asfura firma fideicomiso para asegurar medicamentos y mejorar servicios de salud

Tegucigalpa, Honduras.

"Estamos dando pasos firmes para ordenar el sistema y garantizar que los hondureños reciban atención digna y oportuna", expresó el mandatario.

El presidente de la República, Nasry Asfura , firmó este jueves un fideicomiso orientado a garantizar medicamentos , el acceso a servicios médicos y la atención especializada para la ciudadanía hondureña.

De acuerdo Asfura, se implementará un mecanismo que permitirá optimizar los procesos de planificación, compra y distribución de insumos médicos, con el fin de abastecer de manera eficiente a hospitales y centros de salud.

En cuanto a las cirugías pendientes, indicó que ya se coordina con la Secretaría de Salud un plan para iniciar intervenciones a nivel nacional, priorizando una distribución equitativa entre centros hospitalarios públicos y privados.

Asimismo, aseguró que el proceso será supervisado bajo estándares de transparencia, con mecanismos de control que permitan a la ciudadanía conocer los avances y costos.

"El proceso será transparente, con auditorías internas y externas, tal como nos comprometimos. La población podrá verificar los costos y avances a través de plataformas digitales", afirmó.