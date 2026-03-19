Asfura firma fideicomiso para asegurar medicamentos y mejorar servicios de salud

El presidente de la República, Nasry Asfura, firmó este jueves un fideicomiso orientado a garantizar medicamentos, el acceso a servicios médicos y la atención especializada para la ciudadanía hondureña.
"Estamos dando pasos firmes para ordenar el sistema y garantizar que los hondureños reciban atención digna y oportuna", expresó el mandatario.
De acuerdo Asfura, se implementará un mecanismo que permitirá optimizar los procesos de planificación, compra y distribución de insumos médicos, con el fin de abastecer de manera eficiente a hospitales y centros de salud.
En cuanto a las cirugías pendientes, indicó que ya se coordina con la Secretaría de Salud un plan para iniciar intervenciones a nivel nacional, priorizando una distribución equitativa entre centros hospitalarios públicos y privados.
Asimismo, aseguró que el proceso será supervisado bajo estándares de transparencia, con mecanismos de control que permitan a la ciudadanía conocer los avances y costos.
"El proceso será transparente, con auditorías internas y externas, tal como nos comprometimos. La población podrá verificar los costos y avances a través de plataformas digitales", afirmó.
Detalló que la estrategia contempla la atención de más de 16 mil procedimientos quirúrgicos acumulados, así como la inclusión de miles de pacientes con enfermedades renales dentro del plan de atención.
En ese sentido, explicó que unas 4,527 personas con padecimientos renales recibirán tratamiento en centros cercanos a sus comunidades, con el propósito de facilitar su acceso a los servicios médicos y mejorar su calidad de vida.