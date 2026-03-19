Unah realizará taller especializado en trasplante de médula ósea y hemato-oncología

Tegucigalpa, Honduras.

La actividad se llevará a cabo en el auditorio Alma Máter , en un horario de 8:00 de la mañana a 12:30 del mediodía, y reunirá a especialistas de distintas áreas médicas con el objetivo de actualizar conocimientos y mejorar la coordinación entre Medicina Interna y Hematología.

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras ( Unah ) desarrollará el martes 24 de marzo el segundo Taller de Hemato-Oncología y Trasplante de Médula Ósea, una jornada académica orientada a fortalecer la atención de enfermedades complejas en el país.

El especialista en hematología, Leonardo Arias, destacó la importancia de este tipo de espacios formativos para el personal de salud: "Este tipo de actividades permite renovar conocimientos técnicos y fortalecer la capacidad de respuesta ante enfermedades complejas que requieren un abordaje multidisciplinario".

El médico también explicó que en ciertos casos el trasplante de médula ósea representa la única opción de tratamiento para pacientes con enfermedades como leucemias, linfomas o mielomas.

Por su parte, el internista Marvin Arias Santos explicó el papel clave de su especialidad en la detección temprana de estas enfermedades: "Identificamos los primeros síntomas y remitimos a los especialistas. Además, estabilizamos a los pacientes para que puedan recibir tratamientos como trasplantes o quimioterapias", indicó.

El evento cobra relevancia en el contexto actual, debido al incremento de casos de leucemia en los últimos años, particularmente en niños. Así lo señaló el decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Gustavo Galo, quien aseguró que actualizar los conocimientos les permitirá enfrentar la enfermedad con un pronóstico más favorable.

Entre los expertos invitados también figura el doctor Calixto Hernández, quien cuenta con más de 30 años de experiencia y ha participado en cientos de trasplantes de médula ósea. El especialista resaltó el valor humano de este procedimiento al afirmar que "el trasplante no es solo un acto médico, es un acto de esperanza".

Durante el taller, Hernández abordará temas relacionados con el trasplante de progenitores hematopoyéticos, mientras que Arias Santos expondrá casos clínicos vinculados a leucemia mieloide crónica y púrpura trombocitopénica inmune.