Enee advierte de racionamientos por falta de combustible para plantas de generación

Tegucigalpa, Honduras. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que las interrupciones y tomas registradas en distintos puntos de la red vial del país han afectado el traslado oportuno de combustible hacia las plantas generadoras. De acuerdo con un comunicado, la situación ha provocado una reducción temporal en la disponibilidad de generación térmica, en momentos en que el sistema eléctrico enfrenta limitaciones en varias centrales.

La Enee también señaló que se registraron atrasos en los envíos de búnker hacia la principal planta de generación térmica privada ubicada en el sur de Honduras, lo que se suma a la indisponibilidad de algunas centrales por déficit de generación. Ante este escenario, el sistema eléctrico ha tenido que recurrir a alivios de carga, una medida que implica dejar sin servicio de energía eléctrica a distintos circuitos a nivel nacional.