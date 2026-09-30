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Enee advierte de racionamientos por falta de combustible para plantas de generación

La estatal eléctrica informó que los bloqueos en carreteras han retrasado el traslado de combustible hacia plantas generadoras y reducido temporalmente la generación térmica

  • Actualizado: 30 de septiembre de 2026 a las 08:36 -
  • Redacción La Prensa
Enee advierte de racionamientos por falta de combustible para plantas de generación

La Enee informó que realiza cortes en distintos circuitos mientras gestiona el traslado de combustible hacia las plantas térmicas.

Tegucigalpa, Honduras. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó que las interrupciones y tomas registradas en distintos puntos de la red vial del país han afectado el traslado oportuno de combustible hacia las plantas generadoras.

De acuerdo con un comunicado, la situación ha provocado una reducción temporal en la disponibilidad de generación térmica, en momentos en que el sistema eléctrico enfrenta limitaciones en varias centrales.

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La Enee también señaló que se registraron atrasos en los envíos de búnker hacia la principal planta de generación térmica privada ubicada en el sur de Honduras, lo que se suma a la indisponibilidad de algunas centrales por déficit de generación.

Ante este escenario, el sistema eléctrico ha tenido que recurrir a alivios de carga, una medida que implica dejar sin servicio de energía eléctrica a distintos circuitos a nivel nacional.

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La estatal eléctrica explicó que estas acciones se realizan con el objetivo de proteger la infraestructura del Sistema Interconectado Nacional y evitar una afectación mayor en el suministro eléctrico.

La Enee aseguró que realiza gestiones para restablecer de manera inmediata el suministro de combustible y mantiene coordinación permanente con los proveedores para facilitar su traslado hacia las plantas de generación.

Asimismo, indicó que trabaja para reducir, en la medida de lo posible, el impacto de estas dificultades sobre los usuarios del servicio eléctrico.

La empresa estatal pidió a la población hondureña comprensión ante la situación y recomendó mantener un consumo responsable de energía durante las horas de mayor demanda, mientras se normalizan las condiciones de generación.

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