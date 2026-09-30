¿Quiénes pueden solicitar una green card y cuáles son los requisitos?

San Pedro Sula, Honduras. Obtener la residencia permanente en Estados Unidos, conocida como tarjeta verde o green card, es una de las principales vías legales para que los ciudadanos extranjeros puedan establecerse, vivir y trabajar en territorio estadounidense.
Sin embargo, el sistema migratorio, administrado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), establece requisitos específicos para obtener este beneficio.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) establece un marco riguroso categorizado en vías específicas de elegibilidad, requisitos de admisibilidad sanitarios, penales y un procedimiento administrativo estricto.
A continuación, se detalla quiénes califican en cada categoría, los documentos necesarios y los enlaces a los portales gubernamentales para iniciar el trámite de forma segura.
1. Las cuatro vías principales para calificar a la green card
A. Patrocinio por vía familiar: Es una de las vías para obtener la residencia permanente en Estados Unidos.
La legislación la subdivide en dos grandes grupos que determinan la velocidad del trámite:
1. Parientes inmediatos de ciudadanos estadounidenses:
-Quiénes califican: Cónyuges de ciudadanos estadounidenses, hijos solteros menores de 21 años y padres de ciudadanos estadounidenses (siempre que el hijo ciudadano tenga al menos 21 años de edad). Puede ver más información aquí.
-Condición especial: Esta categoría no tiene límite anual de visas. Los turnos de procesamiento son directos y no requieren tiempos de espera por cuotas o cupos.
-Primera preferencia (F1): Hijos e hijas solteros, mayores de 21 años, de ciudadanos estadounidenses.
-Segunda preferencia (F2A / F2B): Cónyuges e hijos menores de 21 años de Residentes Permanentes Legales (F2A), e hijos solteros mayores de 21 años de Residentes Permanentes (F2B).
-Tercera preferencia (F3): Hijos e hijas casados de ciudadanos estadounidenses.
-Cuarta preferencia (F4): Hermanos y hermanas de ciudadanos estadounidenses (si el ciudadano tiene 21 años o más).
-Condición especial: Tienen límites numéricos fijados por el Congreso. Las familias deben monitorear mensualmente las fechas de prioridad en el Boletín de Visas del Departamento de Estado (State.gov).
B. Patrocinio por empleo e inversión: Diseñada para atraer talento profesional, habilidades especializadas o capital financiero al mercado estadounidense:
Categoría EB-1 (Prioridad primera): Personas con aptitudes extraordinarias en ciencias, artes, educación, negocios o deportes, profesores e investigadores destacados, ejecutivos y gerentes de multinacionales.
Categoría EB-2 (Segunda preferencia): Profesionales que poseen títulos avanzados (maestría, doctorado) o personas con aptitudes excepcionales en las ciencias, las artes o los negocios. Incluye las exenciones por Interés Nacional (NIW).
Categoría EB-3 (Tercera preferencia): Trabajadores especializados (con al menos dos años de entrenamiento o experiencia), profesionales con título universitario de grado (Bachelor's degree) y trabajadores no calificados.
Categoría EB-4 (Cuarta preferencia / Inmigrantes especiales): Incluye a ciertos trabajadores religiosos, Jóvenes Inmigrantes Especiales (SIJ), empleados del gobierno de EE. UU. en el extranjero y personal militar.
Categoría EB-5 (Inversionistas): Personas que invierten una cantidad mínima de capital (generalmente entre $800,000 y $1,050,000 USD, según la zona de empleo focalizada) en una nueva empresa comercial en EE. UU. que genere al menos 10 empleos a tiempo completo para trabajadores estadounidenses.
Para conocer la normativa aplicable a patrocinadores corporativos, consulte la Sección de Inmigración por Empleo en USCIS.
C. Lotería de visas de diversidad
Programa administrado por el Departamento de Estado que concede hasta 55,000 visas de residencia permanente cada año a personas originarias de países con tasas históricamente bajas de inmigración hacia Estados Unidos.
Requisitos clave:
- Ser nativo de un país elegible (la lista es publicada anualmente por el gobierno federal).
- Tener al menos educación secundaria completa o demostrar dos años de experiencia laboral en los últimos cinco años en una cupación que requiera al menos dos años de capacitación.
- El proceso de inscripción es 100% gratuito y se realiza únicamente a través del Portal de Visas de Diversidad del Departamento de Estado.
D. Razones de Protección Humanitaria (Asilo, Refugio y Leyes Especiales)
Destinada a proteger a personas vulnerables o perseguidas:
-Asilados y refugiados: Aquellos a quienes se les ha concedido formalmente el estatus de asilo político o refugio en EEUU. Pueden solicitar la Green Card tras cumplir un año completo de residencia física continua en el país tras la aprobación de su estatus.
-Víctimas de Delitos (Visas U y T): Personas que han sufrido abusos físicos o mentales a causa de ciertos delitos en EE. UU. y han cooperado con las autoridades, o víctimas de trata de personas.
-Ley VAWA (Ley de Violencia Contra la Mujer): Cónyuges o hijos maltratados por ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes pueden auto-peticionar sin el conocimiento o consentimiento del agresor.
Para profundizar en la vía de protección humanitaria, revise el portal de Ajuste de Estatus para Asilados de USCIS.
2. Requisitos de admisibilidad y antecedentes obligatorios
Independientemente de la categoría por la que se postule, todo solicitante de una Green Card debe demostrar que es admisible en Estados Unidos según lo establece la ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Si un solicitante incumple alguno de estos puntos, será considerado "inadmisible" a menos que califique para un perdón legal.
1. Examen médico y registro de vacunación:
El solicitante debe someterse a una evaluación de salud realizada exclusivamente por un médico autorizado. Se debe certificar la ausencia de enfermedades transmisibles de importancia para la salud pública y presentar el esquema de vacunación completo mediante el Formulario I-693 de Examen Médico.
2. Revisión de antecedentes penales y Seguridad Nacional:
Se realiza una toma obligatoria de datos biométricos (huellas dactilares, fotografía y firma) para verificar registros en las bases de datos del FBI, Interpol y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Ciertos delitos graves, delitos de moral o antecedentes relacionados con sustancias controladas generan inadmisibilidad permanente.
3. Regla de carga pública
El solicitante debe demostrar que no se convertirá en una carga financiera primaria para el gobierno. Para ello, el patrocinador estadounidense debe completar el Formulario I-864 (Declaración Jurada de Patrocinio Económico), probando que posee ingresos iguales o superiores al 125% de las Guías Federales de Pobreza.
4. Historial de inmigración:
Haber acumulado presencia ilegal previa en Estados Unidos, haber sido deportado previamente o haber presentado documentos falsos en trámites anteriores puede activar causales de inadmisibilidad (como los castigos de 3 y 10 años).
Obtener una green card puede ser un trámite largo que requiere paciencia. Sin embargo, realizar el proceso de manera ordenada permite a las familias afrontar cada etapa con mayor tranquilidad y seguridad jurídica.
Ante cualquier duda o inicio de proceso, la recomendación principal de las autoridades es consultar directamente el sitio institucional de USCIS (www.uscis.gov/es) para evitar intermediarios no autorizados o estafas migratorias.