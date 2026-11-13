Guatemala vs Canadá EN VIVO hoy, hora y dónde ver partido de cuartos de final Nations League

Ciudad de Guatemala.

Las selecciones de fútbol de Guatemala y Canadá se enfrentarán este viernes en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, un duelo crucial para lograr la clasificación directa a la Copa Oro 2027. El equipo guatemalteco, dirigido por el mexicano Luis Fernando Tena, disputa por primera vez los cuartos de final del torneo tras terminar como líder del Grupo B de la Liga A de la Nations League, por delante de selecciones como Surinam, Jamaica y Honduras. Canadá llega al compromiso tras realizar un campamento de preparación en Quintana Roo (México) y con una convocatoria de 23 futbolistas encabezada por su capitán Alphonso Davies, del Bayern Múnich, y el delantero Jonathan David, del Atlético de Madrid.

El combinado dirigido por Jesse Marsch arribó a la capital guatemalteca en la tarde del jueves por el Aeropuerto Internacional La Aurora y quedó concentrado cerca del escenario deportivo. El técnico estadounidense recupera a Davies tras superar una lesión muscular y mantiene la base de jugadores que participaron en la Copa del Mundo de 2026. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El conjunto centroamericano afrontará el choque en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol (en el suroeste de la capital), con las bajas por lesión del mediocampista Jorge Aparicio y del defensa Stheven Robles, además de Jehú Fajardo, Jonathan Franco y Carlos Estrada, suspendidos. Tena sí contará con los delanteros legionarios Oscar Santis (Brunei DPMM FC, Malasia), Darwin Lom (The Strongest, Bolivia) y Rubio Rubín (El Paso Locomotive FC, Estados Unidos). En los últimos 18 meses ambas selecciones se midieron dos veces, con triunfo en penaltis para Guatemala en cuartos de final de la Copa Oro 2025 y derrota para los centroamericanos por 0-1 en un amistoso en enero pasado. La eliminatoria se resolverá el próximo lunes en Toronto, donde el ganador de la serie avanzará a las finales de la Liga de Naciones previstas para marzo de 2027 en Los Ángeles (EE. UU.) y obtendrá el cupo directo a la Copa Oro, mientras que el perdedor deberá disputar la ronda preliminar.

Horario y dónde ver el partido

El encuentro entre Guatemala y Canadá se disputará a partir de las 8:00 de la noche y se espera un escenario colmado, con todas las entradas (alrededor de 6.000) vendidas desde hace dos semanas. Dicho partido se podrá ver en territorio hondureño y en Centroamérica por la señal de FOX.

🇬🇹🆚🇨🇦 Se juegan los 4tos de final de la #NationsLeagueEnFOX. Guatemala recibe a Canadá en el Estadio "El Trébol" por la ida de los cuartos de final, disfruta este juego en exclusiva por FOX. 📺🔥 https://t.co/dmteaWhslh — Fox Deportes Guatemala (@foxdeportes_gt) November 13, 2026