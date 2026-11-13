“Es el amor de mi vida”: muere esposa del jugador “Coca” Zaldívar

Cortés, Honduras. La comunidad deportiva de Cofradía, Cortés, continúa de luto este viernes por la muerte de la esposa del jugador Óscar René Zaldívar, conocido cariñosamente como “Coca”.

La mujer, identificada como Yacky Salazar Rodríguez, falleció el 9 de noviembre en Cofradía, al norte de Honduras. Hasta el momento, sus familiares no han informado las causas de su muerte.

La noticia fue compartida por la Liga Burocrática Las Flores, que publicó un mensaje de condolencias dirigido al jugador y a sus seres queridos.