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“Es el amor de mi vida”: muere esposa del jugador “Coca” Zaldívar

Consternación dejó la muerte de la esposa de Óscar René Zaldívar en Cofradía, Cortés. Familiares y jugadores expresaron su pesar

“Es el amor de mi vida”: muere esposa del jugador “Coca” Zaldívar

La mujer, identificada como Yacky Salazar Rodríguez, falleció el 9 de noviembre en Cofradía.

 Foto: redes sociales

Cortés, Honduras. La comunidad deportiva de Cofradía, Cortés, continúa de luto este viernes por la muerte de la esposa del jugador Óscar René Zaldívar, conocido cariñosamente como “Coca”.

La mujer, identificada como Yacky Salazar Rodríguez, falleció el 9 de noviembre en Cofradía, al norte de Honduras. Hasta el momento, sus familiares no han informado las causas de su muerte.

La noticia fue compartida por la Liga Burocrática Las Flores, que publicó un mensaje de condolencias dirigido al jugador y a sus seres queridos.

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La organización deportiva expresó su pesar por la pérdida y pidió fortaleza para la familia durante este difícil momento.

Las muestras de solidaridad también llegaron de parte de familiares. Eduardo Salazar, hermano de la fallecida, compartió unas palabras en redes sociales para despedirse de ella.

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“Hermanita linda te amaré y me dolerá tu partida toda la vida. Dios tiene sus planes. Que descanses en paz mi reina”, escribió.

Por su parte, Zaldívar también expresó públicamente el amor que sentía por su esposa. En sus redes sociales mantiene destacada la frase: “Amo ami esposa, ella es el amor de mi vida”.

La muerte de su compañera de vida representa una dolorosa pérdida para el futbolista, quien ha recibido mensajes de apoyo y solidaridad tras conocerse la noticia.

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Mientras tanto, amigos, familiares y miembros de la comunidad deportiva han expresado sus condolencias y se han unido al duelo por el fallecimiento de Salazar Rodríguez.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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