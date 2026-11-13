Consternación en velorio del bombero Germán Reyes: "Era un luchador"

Profunda consternación ha causado la muerte del bombero Germán Reyes, víctima fatal del un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada en el bulevar del sur de San Pedro Sula. Dos de sus compañeros resultaron heridos.
La unidad cisterna del Cuerpo de Bomberos se dirigía hacia la zona de un incendio cerca del peaje Chamelecón. Se accidentó y volcó a unos dos kilómetros, cuando otras unidades intentaban apagar un incendio en una empresa de esponjas y colchones.
Carlos Palma, compañero del bombero fallecido, contó que Reyes era "servicial, alegre y que siempre intentaba ayudar sin pedir nada a cambio". Germán Reyes tenía dos años de estar asignado a la unidad bomberil de la Fesitranh.
El luto en la institución bomberil ha alcanzado a divisiones de otros departamentos. Han expresado consternación con comunicados en redes sociales.
"Él quería muchas cosas. Él trabajaba también de mecánico con el papa. Hacía ceviches para venderlos también. Era un luchador. Me decía que hiciéramos cosas para salir adelante", contó. Palma también contó que se dedicaba en su tiempo libre a conducir un taxi VIP de aplicación.
"Él deja un vacío que no se va a poder llenar", remarcó el rescatista. Las circunstancias en las que ocurrió el accidente no están determinadas. Se mencionó que la cisterna bomberil habría perdido el control cuando una rastra estaba mal estacionada, pero ese extremo no ha sido confirmado por autoridades de Tránsito.
Al velatorio de Germán Reyes llegaron parientes, compañeros y medios de comunicación. Sobre el ataúd fue colocado su casco de servicio.
Luego del volcamiento, los rescatistas lesionados fueron atendidos en la escena y posteriormente llevados en una ambulancia de la Cruz Roja Hondureña hacia un centro asistencial.
Este incendio fue la alerta que atendieron unidades bomberiles. Fue controlado antes de que se propagara a otros edificios aledaños.
Compañeros de Germán Reyes lloran tras su muerte. Los bomberos heridos en el accidente fueron trasladados al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Su estado de salud es estable.