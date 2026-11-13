Estabilidad económica y cooperación marcan reuniones de Asfura en Washington

Washington, Estados Unidos. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo este viernes reuniones en Washington con representantes de organismos financieros internacionales para gestionar apoyo económico, fortalecer la cooperación y promover proyectos de desarrollo para el país.
Uno de los encuentros fue con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), con quien abordó la posibilidad de impulsar un nuevo programa de acompañamiento para Honduras durante su administración.
Tras la reunión, Asfura agradeció, mediante un mensaje publicado en su cuenta de X, la disposición de Georgieva para continuar trabajando con el país.
El mandatario señaló que su Gobierno busca mantener la estabilidad macroeconómica, reforzar la capacidad de respuesta ante los desafíos económicos y garantizar una gestión fiscal responsable.
“Tenemos una visión clara: consolidar la estabilidad macroeconómica, fortalecer la resiliencia económica y mantener la responsabilidad fiscal para generar confianza, atraer inversión”, expresó el gobernante.
Me reuní con @SecRubio para fortalecer la alianza estratégica entre Honduras y Estados Unidos. Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad, la cooperación y el respeto mutuo, siempre defendiendo los intereses de Honduras. 🇭🇳🇺🇸 https://t.co/O3mX9ejBDp— Nasry J. Asfura Z. (@TitoAsfuraPHN) November 13, 2026
Georgieva calificó el encuentro como una “muy buena reunión” y destacó que las políticas económicas prudentes han permitido a Honduras enfrentar distintas dificultades. También manifestó que el FMI espera continuar respaldando los esfuerzos del país para impulsar el crecimiento y mejorar las condiciones de vida.
Reuniones con el BID y Estados Unidos
Como parte de su agenda, Asfura también se reunió con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para conversar sobre las prioridades de Honduras y ampliar la cooperación en proyectos estratégicos, inversión y desarrollo.
Por su parte, el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, expresó en X el compromiso del Gobierno de fortalecer los vínculos financieros y técnicos con el BID para avanzar en las prioridades nacionales.
Además, el presidente informó sobre una reunión con Marco Rubio, en la que abordaron el fortalecimiento de la alianza entre Honduras y Estados Unidos.
“Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad, la cooperación y el respeto mutuo, siempre defendiendo los intereses de Honduras”, publicó Asfura.