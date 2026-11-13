Estabilidad económica y cooperación marcan reuniones de Asfura en Washington

Washington, Estados Unidos. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, sostuvo este viernes reuniones en Washington con representantes de organismos financieros internacionales para gestionar apoyo económico, fortalecer la cooperación y promover proyectos de desarrollo para el país.

Uno de los encuentros fue con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), con quien abordó la posibilidad de impulsar un nuevo programa de acompañamiento para Honduras durante su administración.

Tras la reunión, Asfura agradeció, mediante un mensaje publicado en su cuenta de X, la disposición de Georgieva para continuar trabajando con el país.