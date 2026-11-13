Nasry Asfura y el BID analizan en Washington prioridades en energía, carreteras y educación

Washington, Estados Unidos. El presidente de Honduras, Nasry Asfura, se reunió este jueves con Ilan Goldfajn, titular del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la sede del organismo multilateral en Washington DC, Estados Unidos, para abordar las prioridades del país en materia energética, conectividad vial, infraestructura y educación.

Durante el encuentro, Ilan Goldfajn expresó su satisfacción por recibir nuevamente al mandatario hondureño en las instalaciones del organismo financiero internacional.

A través de sus redes sociales, el titular del BID detalló que conversaron sobre las prioridades conjuntas y mencionó entre los temas centrales las reformas del sector energético, la conectividad vial, la infraestructura y la educación.

También abordaron las iniciativas América en el Centro y LAC Crece, programas impulsados por el Grupo BID para promover el desarrollo y el crecimiento económico en la región.

Goldfajn aseguró que el organismo continuará trabajando con Honduras y manifestó: “Seguiremos trabajando juntos en beneficio del pueblo hondureño”.

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La iniciativa LAC Crece funciona como una plataforma para acelerar el crecimiento liderado por el sector privado mediante acciones secuenciadas, priorizadas y financiadas. Su propósito es coordinar la acción pública con la inversión privada para impulsar la productividad, el crecimiento y la generación de empleo.