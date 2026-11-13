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Auditoría en la Oabi tras denuncias de corrupción del CNA

La auditoría incluye documentación de la anterior gestión (2022-2026) y la actual

Auditoría en la Oabi tras denuncias de corrupción del CNA

Edificio del Tribunal Superior de Cuentas en Tegucigalpa.

Tegucigalpa. El director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi), Jorge Alberto Cálix, confirmó este viernes 13 de noviembre que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) audita las operaciones de la institución correspondientes tanto a la administración pasada como a la actual.

Cálix detalló que el organismo contralor examina los bienes y los movimientos administrativos dentro de los plazos y criterios fijados por los propios auditores.

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Durante su comparecencia, el funcionario afirmó que la entidad no impondrá restricciones para el acceso a sus archivos y que colaborará con cualquier diligencia que emprenda el Ministerio Público.

“Estamos en la mejor disposición de colaborar con ellos (TSC), así como con la Fiscalía. Cualquier investigación que quieran hacer, estamos listos para proporcionar la información que requieran”, declaró Cálix.

El titular de la institución agregó que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) también dispone de acceso a los documentos y registros oficiales para efectuar las revisiones que estime pertinentes.

Esta postura ocurre después de que el CNA denunciara presuntas anomalías en el traspaso de 33 propiedades que permanecían bajo custodia de la Oabi.

Según el organismo de sociedad civil, los inmuebles habrían sido transferidos mediante una venta simulada que utilizó dos subastas públicas como fachada para aparentar el cumplimiento de los requisitos legales.

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Por estos hechos, el CNA interpuso una denuncia ante el Ministerio Público contra el exdirector de la Oabi, Francisco René Flores, y otras personas por los supuestos delitos de fraude, falsificación de documentos públicos, malversación por apropiación y usurpación de la personalidad.

Cálix sostuvo que la entidad mantendrá abiertas sus puertas a los entes contralores y entregará la documentación necesaria para aclarar el manejo de los bienes.

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Redacción La Prensa
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