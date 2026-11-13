Auditoría en la Oabi tras denuncias de corrupción del CNA

Tegucigalpa. El director de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi), Jorge Alberto Cálix, confirmó este viernes 13 de noviembre que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) audita las operaciones de la institución correspondientes tanto a la administración pasada como a la actual. Cálix detalló que el organismo contralor examina los bienes y los movimientos administrativos dentro de los plazos y criterios fijados por los propios auditores.

Durante su comparecencia, el funcionario afirmó que la entidad no impondrá restricciones para el acceso a sus archivos y que colaborará con cualquier diligencia que emprenda el Ministerio Público. “Estamos en la mejor disposición de colaborar con ellos (TSC), así como con la Fiscalía. Cualquier investigación que quieran hacer, estamos listos para proporcionar la información que requieran”, declaró Cálix. El titular de la institución agregó que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) también dispone de acceso a los documentos y registros oficiales para efectuar las revisiones que estime pertinentes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

En el caso «Viviendas contenedores», el CNA reveló cuatro grandes irregularidades en el proyecto que beneficiaría a más de mil familias damnificadas por las tormentas ETA-IOTA. La investigación se presentó en marzo de 2022 y evidenció anomalías en la adquisición de los contenedores y duplicidad de contratos para realizar una misma actividad. El diseño, construcción y supervisión de la cimentación del edificio también generó un prejuicio en el costo de la obra, ya que se demolió y se volvió a edificar. Durante la ejecución del proyecto se nombró a dos servidores públicos que debían desempeñarse ad-honorem, sin embargo, se les reconoció un pago mensual de L110 mil. De acuerdo a la información del CNA, uno de los señalados recibió casi L500 mil correspondientes al pago total de los derechos y prestaciones laborales. El CNA se mantiene vigilante de las acciones de los operadores de justicia en los casos de corrupción que generan un perjuicio económico al país y atentan contra la dignidad de las personas que deberían ser beneficiadas. Descargue el informe 👉 https://t.co/qpyp2D1FWU — CNA Honduras (@cnahonduras) November 13, 2026

Esta postura ocurre después de que el CNA denunciara presuntas anomalías en el traspaso de 33 propiedades que permanecían bajo custodia de la Oabi. Según el organismo de sociedad civil, los inmuebles habrían sido transferidos mediante una venta simulada que utilizó dos subastas públicas como fachada para aparentar el cumplimiento de los requisitos legales.