Shin Fujiyama confiesa finalmente por qué se marchó de Honduras

Después de años convirtiéndose en una de las figuras extranjeras más queridas de Honduras, Shin Fujiyama confirmó que iniciará una nueva etapa fuera del país. El anuncio provocó miles de comentarios y preguntas sobre las razones detrás de su decisión.
Durante años, Shin documentó comunidades, tradiciones, paisajes y proyectos sociales en los 18 departamentos del país. Su contenido permitió mostrar una imagen diferente de Honduras a millones de personas dentro y fuera del territorio nacional.
"Mi salida no tiene nada que ver con política". El creador de contenido afirmó que su decisión no está relacionada con partidos políticos, gobiernos o diferencias ideológicas. Aseguró que su salida responde exclusivamente a una estrategia para ampliar el alcance de sus proyectos.
Ante las especulaciones surgidas en redes sociales, Shin explicó en un video difundido el jueves:
"Primero quiero aclarar una versión que ha circulado: que me fui por amenazas. Lastimosamente, en Honduras hay personas a las que les molesta mi existencia e incluso las escuelas que estamos construyendo. He sido objeto constante de rumores y ataques en redes sociales, sin saber quiénes están detrás. También he recibido amenazas contra mi vida por algo tan simple como no poder tomarme una foto con alguien después de haberme tomado muchas ese mismo día".
"Sin embargo, sé que hay más gente buena que mala en este mundo y agradezco profundamente a quienes me apoyan y salen en mi defensa. Esa no fue la razón por la que me fui de Honduras. Tampoco fue por extorsión ni por algún conflicto político. El Gobierno no me ha amenazado. Incluso hay quienes aseguran que fue por el presidente Bukele, pero eso tampoco es cierto".
Asimismo, aclaró que su viaje está siendo financiado con los ingresos generados por su canal y el apoyo de sus patrocinadores.
Uno de los argumentos centrales de Shin fue que, después de tantos años produciendo videos sobre Honduras, siente que el crecimiento de sus plataformas alcanzó un límite. Por ello busca explorar nuevos escenarios y conquistar nuevas audiencias. "Mis restos descansarán en Honduras", expresó Shin al hablar sobre el profundo cariño que siente por el país. La declaración fue interpretada por muchos de sus seguidores como una muestra de la conexión que ha construido con la nación durante los últimos años.
Como parte de esta nueva etapa, Shin anunció su traslado a El Salvador. Desde allí espera desarrollar contenido que le permita llegar a un público regional e internacional más amplio.
Para el influencer, el cambio de residencia no representa un abandono, sino una oportunidad para que más personas conozcan el trabajo de su fundación y se sumen a su misión educativa.
Aunque ahora grabará contenido fuera del país, aseguró que los proyectos educativos continuarán concentrados en Honduras. La construcción de escuelas sigue siendo la prioridad de su fundación.
Shin reiteró que su ambición es conseguir más recursos y apoyo internacional para expandir su labor social y beneficiar a miles de niños hondureños a través de nuevos centros educativos.
Shin ha manifestado repetidamente que su visión es construir cientos de centros educativos para transformar la vida de miles de niños.
Para Shin Fujiyama, mudarse a otro país no significa alejarse de Honduras, sino buscar nuevas audiencias que ayuden a financiar una misión que sigue teniendo como destino final a miles de niños hondureños.
Lejos de considerarlo una despedida, Shin presentó su salida como el comienzo de una nueva etapa para fortalecer su proyecto educativo. Su objetivo, aseguró, es regresar con más alcance, más aliados y más oportunidades para seguir construyendo escuelas en Honduras.
Aunque ahora vive temporalmente fuera del país, aseguró que Honduras sigue siendo parte fundamental de su vida y de sus proyectos. Y, según sus propias palabras, incluso cuando llegue el final de su vida, espera que sus restos descansen en la tierra que considera su hogar.