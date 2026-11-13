Shin Fujiyama confiesa finalmente por qué se marchó de Honduras

Ante las especulaciones surgidas en redes sociales, Shin explicó en un video difundido el jueves:

"Primero quiero aclarar una versión que ha circulado: que me fui por amenazas. Lastimosamente, en Honduras hay personas a las que les molesta mi existencia e incluso las escuelas que estamos construyendo. He sido objeto constante de rumores y ataques en redes sociales, sin saber quiénes están detrás. También he recibido amenazas contra mi vida por algo tan simple como no poder tomarme una foto con alguien después de haberme tomado muchas ese mismo día".