Viernes de lluvias leves en varias zonas de Honduras

San Pedro Sula. Este viernes 13 de noviembre Honduras tendrá cielos más nublados y lluvias leves en varias zonas, según informó el pronosticador de Copeco, Will Ochoa. Estos cambios en el clima se deben a una masa de aire fresco y a una zona de inestabilidad que afectarán el territorio durante el día.

Por la tarde, se esperan lloviznas y chubascos suaves acompañados de rayos y truenos, principalmente en la zona oriente de Honduras. En las playas y costas, el mar se mantendrá tranquilo, con olas normales de entre uno y tres pies de altura tanto en el Caribe como en el golfo de Fonseca.

Una cuña débil de alta presión en el occidente del país producirá aumento en la nubosidad, precipitaciones débiles aisladas en la mayor parte del territorio nacional. Por la tarde la influencia de una vaguada en superficie generará lluvias chubascos débiles a moderados dispersos https://t.co/jGFcQ2e7yZ — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) November 13, 2026

Para este día, el calor más fuerte se sentirá en el sur con una temperatura máxima de 38 grados y mínima de 23, mientras que el oriente alcanzará los 31 grados de máxima y 22 de mínima. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse