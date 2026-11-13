  1. Inicio
  2. · Honduras

Viernes de lluvias leves en varias zonas de Honduras

Estos cambios en el clima se deben a una masa de aire fresco y a una zona de inestabilidad que afectarán el territorio durante el día

Viernes de lluvias leves en varias zonas de Honduras

Fotografía durante una mañana nublada en Tegucigalpa.

Fotografía: Marvin Salgado / LA PRENSA

San Pedro Sula. Este viernes 13 de noviembre Honduras tendrá cielos más nublados y lluvias leves en varias zonas, según informó el pronosticador de Copeco, Will Ochoa.

Estos cambios en el clima se deben a una masa de aire fresco y a una zona de inestabilidad que afectarán el territorio durante el día.

Honduras prepara plan maestro para reducir inundaciones en el valle de Sula

Por la tarde, se esperan lloviznas y chubascos suaves acompañados de rayos y truenos, principalmente en la zona oriente de Honduras.

En las playas y costas, el mar se mantendrá tranquilo, con olas normales de entre uno y tres pies de altura tanto en el Caribe como en el golfo de Fonseca.

Para este día, el calor más fuerte se sentirá en el sur con una temperatura máxima de 38 grados y mínima de 23, mientras que el oriente alcanzará los 31 grados de máxima y 22 de mínima.

Ministerio Público evalúa manejo de aguas residuales y desechos en Omoa

En el norte el termómetro marcará entre 30 y 23 grados, y en las islas entre 29 y 26 grados. Por su parte, la zona centro tendrá máximas de 29 y mínimas de 20, el occidente llegará a los 28 grados, y en Tegucigalpa el ambiente estará más fresco con temperaturas entre los 27 y 20 grados.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias