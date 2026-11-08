Más de 70 días sin conocerse el paradero del menor secuestrado por policías de Dipol

Mientras avanza el proceso penal contra los cuatro policías acusados, el menor sigue sin ser localizado tras más de dos meses de haber sido secuestrado

Más de 70 días sin conocerse el paradero del menor secuestrado por policías de Dipol

El joven de 17 años fue privado de su libertad en la colonia Jardines de Toncontín de Tegucigalpa. Foto de una de las calles de la comunidad.

 Foto: LA PRENSA
  • Actualizado: 08 de noviembre de 2026 a las 18:32 /
  • La Prensa Premium
Tegucigalpa, Honduras.-

Mientras avanza el proceso judicial contra los cuatro policías de la Dirección Policial de Inteligencia (Dipol) acusados del secuestro de un menor de edad, han transcurrido más de dos meses sin que se conozca el paradero de la víctima.

El menor, una adolescente de 17 años, fue sacado de su vivienda en la colonia Jardines de Toncontín en Tegucigalpa en la mañana de e30 de agosto. Por el secuestro del menor están acusados la subinspectora Belkis Lizeth Cruz Rodríguez, como encargada del equipo, y los agentes Kevin Dagoberto Castillo Zambrano, Carlos Iván Arteaga Ayestas y Geybi Gabriel Salgado Pérez.

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Una fuente cercana al caso dijo a LA PRENSA Premium que los investigadores continúan en labores de búsqueda de la víctima. "Todavía seguimos en eso, en labores de búsqueda", declaró la persona, quien amplió que aún no se ha encontrado rastro alguno que los lleve hacia el joven.

Según lo expuesto por la subinspectora Cruz en la audiencia inicial, el equipo pasó por el joven y aseguró que lo liberaron el mismo día a la altura de la vía rápida que conecta a la colonia San José de La Vega con el anillo periférico. No obstante, la fuente aseveró que, de acuerdo a las grabaciones de las cámaras del 911, el vehículo en ningún momento se detuvo por este sector.

"De acuerdo a los videos de las cámaras, no se para, sino que tiene una continuidad el vehículo en el desplazamiento", afirmó la fuente, la cual por motivos de seguridad y confidencialidad del caso se omite su nombre.

"No se sabe dónde lo dejaron, si lo entregaron a otra estructura, si fue que lo dejaron por ahí, la misma estructura lo levantó", amplió. A más de 70 días, se mantiene en incertidumbre el paradero del joven.

Los policías transitaron por la capital y hacia la carretera al sur por un lapso aproximado de cuatro horas. Volvieron a la ciudad y cambiaron de vehículo, permaneciendo en incógnita la ubicación del menor que secuestraron.

Los policías transitaron por la capital y hacia la carretera al sur por un lapso aproximado de cuatro horas. Volvieron a la ciudad y cambiaron de vehículo, permaneciendo en incógnita la ubicación del menor que secuestraron.

 (Foto: La Prensa)
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Si bien los uniformados se encuentran bajo prisión preventiva en las instalaciones de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, la fuente detalló que los testigos del caso están siendo intimidados mediante vigilancia en los alrededores de sus casas.

Un funcionario ligado a la investigación atribuyó que estos individuos que merodean las viviendas estarían vinculados al crimen o a los imputados.

Mencionó que el recorrido duró alrededor de cuatro horas, pasando por zonas del bulevar Comunidad Económica Europea, el anillo periférico (sector sur) y llegaron hasta Cerro de Hula, ubicado a unos 27-28 kilómetros al sur del centro de la ciudad capital

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A eso de las 4:00 de la tarde, regresaron a la ciudad con dirección a las instalaciones de la Dipol para cambiar de vehículo, pasando de un Isuzu Dmax sin placas a un Toyota Hilux. El cambio de vehículo no fue un hecho aislado, apuntó el entrevistado. "Sabían lo que habían hecho, entonces salen en otro para despistar un poco", comentó.

Mientras los funcionarios continuaron con sus labores de rutina como si nada hubiera pasado, el 4 de septiembre la familia del menor recibió un mensaje en el cual le comunicaron que el joven estaba secuestrado y que lo liberarían a cambio de 600 mil lempiras. Ese fue el único mensaje. No recibieron alguna prueba de vida del menor o algún otro mensaje que insistiera en el voluminoso pago.

El 30 de septiembre los policías fueron detenidos por la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), siendo requeridos en la sede de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en el anillo periferico a la altura de la colonia La Cañada.

En la audiencia inicial la defensa de los acusados sostuvo que los policías se iban a entrevistar con el menor al tratarse supuestamente de un informante. La familia rechaza esta versión y la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) señaló que no consta en ninguna novedad que los funcionarios se entrevistarían con una persona considerada informante y, mucho menos, que hayan informado a algún superior.

El proceso judicial se reanudará el próximo 24 de noviembre con la audiencia preliminar, la cual inicialmente estaba pactada para el 22 de octubre.

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Redacción web
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Artículo elaborado por la unidad especializada en investigación periodística, reportajes de profundidad y análisis de datos. Se omiten los nombres por protección.

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