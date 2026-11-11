"Estoy en la ruina”: Proveedores de Támara al borde de la quiebra por deudas del INP

La documentación a la que tuvo acceso exclusivo LA PRENSA Premium permite dimensionar las deudas acumuladas durante las dos administraciones anteriores.Según el <a href="https://www.laprensa.hn/premium/informe-desfalco-economatos-tamara-gestiones-coroneles-involucrados-GH32352114">informe presentado por el coronel Osorto Castillo</a>, la gestión de su antecesor, el coronel Medina Rosales, dejó compromisos pendientes por L4,130,763.53, mientras que los de su propia administración ascendían a L3,990,152.63.Al revisar el informe partida por partida, este equipo periodístico encontró que Osorto Castillo incluyó en la deuda de su antecesor un inventario valorado en L1.5 millones que él mismo recibió al asumir la dirección. Como esa mercadería quedó bajo su administración, su valor debía restarse del saldo heredado y sumarse al de su propia gestión.Con ese ajuste, la deuda atribuible a Medina Rosales se reduce a unos L2.6 millones, mientras que la de Osorto Castillo asciende a cerca de L5.5 millones. En conjunto, los compromisos entre tarjetas emitidas y deuda a proveedores superan los L8.1 millones.