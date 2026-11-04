Remueven al director de "El Pozo" y alistan cambios en otros centros penales

Tegucigalpa, Honduras.

La dirección de la cárcel de máxima seguridad de Ilama, conocida como "El Pozo", tendrá nuevos mandos luego de que las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) confirmaran la remoción de su director y subdirector, como parte de una política de rotación de personal que también alcanzará a otros centros penales del país.

El director del INP, Walter Amador Lacayo, confirmó este miércoles que el teniente coronel Franklin López dejará la dirección del establecimiento, cargo que será asumido por el coronel Dani Mendoza.

El nombre de quien ocupará la subdirección todavía no ha sido anunciado.

Lacayo explicó que los cambios responden a una estrategia de reacomodamiento de los equipos de trabajo y a la necesidad de renovar los mandos que llevan varios años al frente de los centros penitenciarios.

En el caso de Ilama, los actuales responsables han permanecido cerca de tres años en sus cargos.

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"Son estrategias de reacomodamiento para abrir espacios", manifestó el funcionario, al señalar que las rotaciones forman parte de una dinámica de trabajo que comenzó desde su llegada a la administración del sistema penitenciario.