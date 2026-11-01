INP investiga compras millonarias de alimentos con indicios de fraude

Las compras bajo investigación no son menores, pues de estos recursos depende la alimentación diaria de unos 19,000 privados de libertad recluidos en los 25 centros penales del país.Para 2026, el Estado asignó L788.9 millones al rubro de materiales y suministros, de los cuales L660 millones corresponden específicamente a productos alimenticios y bebidas, según el "Informe de Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria Física y Financiera al Segundo Trimestre 2026".Esta última partida representa cerca del 19% del presupuesto total del INP, que asciende a L3,481.7 millones este año.Para dimensionar el manejo de estos recursos, LA PRENSA Premium realizó un cálculo con base en el presupuesto oficial. Distribuidos durante los 365 días del año, los L660 millones destinados a alimentos y bebidas representan unos L55 millones mensuales, equivalentes a L1.8 millones diarios.Con una población penitenciaria de 19,000 personas, esa asignación representa aproximadamente L95 diarios por privado de libertad, es decir, unos L31.72 para cada uno de los tres tiempos de comida.