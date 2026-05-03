Gobierno disuelve interventora del INP y nombra nuevo director

Tegucigalpa.

El gobierno de Honduras disolvió la Junta Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y nombró al general en condición de retiro Walter Amador Lacayo como nuevo titular del sistema carcelario.

La decisión se produce en medio de cuestionamientos sobre la efectividad de la intervención previa, particularmente por las denuncias persistentes de redes de extorsión que operan dentro de los centros penales.