Gobierno disuelve interventora del INP y nombra nuevo director

El gobierno de Honduras disolvió la Junta Interventora del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y nombró al general en condición de retiro Walter Amador Lacayo como nuevo titular del sistema carcelario.
La decisión se produce en medio de cuestionamientos sobre la efectividad de la intervención previa, particularmente por las denuncias persistentes de redes de extorsión que operan dentro de los centros penales.
Según la información disponible, Lacayo ya se presentó en las instalaciones del INP, donde sostuvo sus primeras reuniones con personal de la institución como parte del proceso de transición.
Cabe recordar que, a inicios de enero, la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional (Sipena), integrada por las Fuerzas Armadas de Honduras, asumió la administración del INP. Esta fue presidida por Othoniel Gross Castillo, coronel, junto a los comisionados adjuntos Erwin Roberto Lara Franco, coronel, y Raúl Alexis Fuentes Borjas, coronel.
Hasta el momento, no se han detallado los lineamientos que regirán la nueva gestión.