Reubican a 1,373 privados de libertad en “La Jaula” en Támara

Tegucigalpa, Honduras. Las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) reubicaron a 1,373 personas privadas de libertad en el módulo conocido como “La Jaula”, en el Centro Penitenciario Nacional de Támara (CPNT), como parte de las acciones para reforzar la seguridad y el control dentro del establecimiento. La población trasladada permanecerá bajo vigilancia las 24 horas del día, los siete días de la semana. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades penitenciarias, del total de reubicados, 286 permanecían en el Módulo de Retirados y 1,087 en el Módulo de Sentenciados 1. Ambos grupos fueron trasladados al módulo recién reinaugurado, que cuenta con mejoras en su infraestructura y mecanismos de vigilancia para fortalecer la supervisión y el control interno.

La reubicación

La operación comenzó a las 6:00 de la mañana, cuando oficiales, suboficiales y personal de las Fuerzas Armadas, la Policía Militar del Orden Público (Pmop) y el Instituto Nacional Penitenciario llegaron al Módulo de Retirados para informar a las personas privadas de libertad sobre el procedimiento de reubicación que se llevaría a cabo. Desde tempranas horas, los equipos responsables pusieron en marcha las acciones de coordinación y movilización, siguiendo las instrucciones establecidas para garantizar el desarrollo ordenado de la operación. El personal de las distintas instituciones participantes trabajó de manera conjunta durante el traslado de la población penitenciaria.

Antes de ser llevados a su nuevo aposento, los privados de libertad, esposados de sus manos fueron movilizados con sus pertenencias al área de escáner en donde se verificó que no transportaran ningún ilícito en su cuerpo, igual procedimiento se hizo con sus pertenencias. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

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