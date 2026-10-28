Desinstalan 41 cámaras de videovigilancia en El Progreso, Yoro, vinculadas a terroristas

El Progreso, Yoro. Un total de 41 cámaras de videovigilancia fueron desmontadas en varios sectores de El Progreso, Yoro, por la Policía Militar del Orden Público (PMOP), a través de miembros del Noveno Batallón y en coordinación con equipos de inteligencia.

De acuerdo con el reporte militar, la operación se desarrolló en zonas donde, según información de inteligencia, podría haber presencia de estructuras terroristas y bandas delincuenciales. El objetivo era retirar los dispositivos que presuntamente permitían a estos grupos observar los movimientos de las autoridades policiales.

Las acciones se ejecutaron en la colonia Bendeck, la colonia Palermo y el sector del Hospital General de El Progreso, Yoro, lugares donde los equipos militares identificaron e instalaron el operativo para retirar los sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV).