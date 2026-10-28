Desinstalan 41 cámaras de videovigilancia en El Progreso, Yoro, vinculadas a terroristas

El Progreso, Yoro. Un total de 41 cámaras de videovigilancia fueron desmontadas en varios sectores de El Progreso, Yoro, por la Policía Militar del Orden Público (PMOP), a través de miembros del Noveno Batallón y en coordinación con equipos de inteligencia.
De acuerdo con el reporte militar, la operación se desarrolló en zonas donde, según información de inteligencia, podría haber presencia de estructuras terroristas y bandas delincuenciales. El objetivo era retirar los dispositivos que presuntamente permitían a estos grupos observar los movimientos de las autoridades policiales.
Las acciones se ejecutaron en la colonia Bendeck, la colonia Palermo y el sector del Hospital General de El Progreso, Yoro, lugares donde los equipos militares identificaron e instalaron el operativo para retirar los sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV).
Como resultado de la intervención, las autoridades reportaron el decomiso de 41 videocámaras de monitoreo, que formaban parte de la red de vigilancia localizada en esos sectores.
Según el informe, la presencia de estos dispositivos podría facilitar que grupos delictivos conozcan los movimientos de las fuerzas de seguridad cuando desarrollan operaciones en su contra, lo que motivó su desinstalación.
La intervención estuvo a cargo de efectivos del Noveno Batallón de la PMOP, con apoyo de equipos de inteligencia militar, como parte de las acciones orientadas a ubicar y retirar sistemas de vigilancia presuntamente utilizados por estructuras criminales.