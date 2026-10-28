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La pena que podría enfrentar Isaac Sandoval por violencia contra Daniela Aldana

El tribunal fijó para el próximo 11 de noviembre la audiencia de individualización de la pena

La pena que podría enfrentar Isaac Sandoval por violencia contra Daniela Aldana

eclaran culpable a Isaac Sandoval por violencia contra su expareja, Daniela Aldana

 Foto: Archivo La Prensa

San Pedro Sula, Honduras. Isaac Sandoval podría enfrentar una condena de entre cuatro y seis años y ocho meses de prisión por los delitos de violencia contra la mujer agravada y lesiones agravadas en perjuicio de su expareja, la modelo colombiana Daniela Aldana Pinzón.

La Sala I del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula lo declaró culpable por unanimidad. La audiencia de individualización de la pena fue programada para el 11 de noviembre, cuando se determinará la condena que deberá cumplir.

Declaran culpable a Isaac Sandoval por violencia contra la modelo colombiana Daniela Aldana

Actualmente, Sandoval permanece recluido en el centro penitenciario de El Progreso, Yoro.

Daniela Aldana Pinzón es una modelo colombiana y madre de su hijo menor de edad.

Daniela Aldana Pinzón es una modelo colombiana y madre de su hijo menor de edad.

Segundo juicio por violencia contra Daniela Aldana

Este es el segundo juicio que Sandoval enfrenta ante un tribunal de sentencia por hechos de violencia contra la misma víctima.

En junio pasado, la Sala Tercera lo absolvió por los mismos delitos, pero por hechos ocurridos en fechas y circunstancias diferentes.

Además, en 2024, el Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica lo sentenció a 18 meses de reclusión o trabajo comunitario y al pago de una multa de 22,000 lempiras. Sandoval impugnó esa resolución y, posteriormente, el Juzgado de Ejecución Penal ordenó su captura.

Los hechos por los que fue declarado culpable

Según los hechos acreditados por los jueces, Sandoval mantuvo una relación sentimental de aproximadamente 18 meses con Daniela Aldana Pinzón, modelo colombiana y madre de su hijo menor de edad. Durante ese período, la sometió a malos tratos, desprecios, hostigamiento y agresiones físicas.

Video del momento en que tiktoker Daniela Aldana es agredida por su novio

Uno de los episodios más graves ocurrió la noche del 18 de febrero de 2023. Ambos se encontraban en un hotel cuando, según el fallo, Aldana le reclamó por celos. Posteriormente, se trasladaron a la vivienda de ella, ubicada en el bulevar Las Torres, donde Sandoval la golpeó en el rostro y luego la arrastró con su vehículo.

Las lesiones sufridas por la modelo requirieron 28 días de rehabilitación, según los antecedentes expuestos en el proceso judicial.

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Redacción La Prensa
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redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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