La pena que podría enfrentar Isaac Sandoval por violencia contra Daniela Aldana

San Pedro Sula, Honduras. Isaac Sandoval podría enfrentar una condena de entre cuatro y seis años y ocho meses de prisión por los delitos de violencia contra la mujer agravada y lesiones agravadas en perjuicio de su expareja, la modelo colombiana Daniela Aldana Pinzón. La Sala I del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula lo declaró culpable por unanimidad. La audiencia de individualización de la pena fue programada para el 11 de noviembre, cuando se determinará la condena que deberá cumplir.

Actualmente, Sandoval permanece recluido en el centro penitenciario de El Progreso, Yoro.

Segundo juicio por violencia contra Daniela Aldana

Este es el segundo juicio que Sandoval enfrenta ante un tribunal de sentencia por hechos de violencia contra la misma víctima. En junio pasado, la Sala Tercera lo absolvió por los mismos delitos, pero por hechos ocurridos en fechas y circunstancias diferentes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Además, en 2024, el Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica lo sentenció a 18 meses de reclusión o trabajo comunitario y al pago de una multa de 22,000 lempiras. Sandoval impugnó esa resolución y, posteriormente, el Juzgado de Ejecución Penal ordenó su captura.

Los hechos por los que fue declarado culpable

Según los hechos acreditados por los jueces, Sandoval mantuvo una relación sentimental de aproximadamente 18 meses con Daniela Aldana Pinzón, modelo colombiana y madre de su hijo menor de edad. Durante ese período, la sometió a malos tratos, desprecios, hostigamiento y agresiones físicas.