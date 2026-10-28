Declaran culpable a Isaac Sandoval por violencia contra la modelo colombiana Daniela Aldana

Los magistrados recalcaron que, durante los 18 meses de relación con la ciudadana colombiana, el agresor la menospreció, le profirió tratos degradantes y la golpeó en múltiples ocasiones. Los hechos que motivaron este proceso ocurrieron la noche del 18 de febrero de 2023, cuando el acusado agredió a la joven en la cara y la arrastró con su vehículo, provocándole las lesiones agravadas.