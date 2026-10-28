Declaran culpable a Isaac Sandoval por violencia contra la modelo colombiana Daniela Aldana

La Sala Primera del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula emitió este miércoles un fallo unánime de culpabilidad en contra de Isaac Manuel Sandoval Ayala por los delitos de violencia contra la mujer y lesiones agravadas en perjuicio de su expareja y madre de su hijo, la modelo colombiana Daniela Aldana Pinzón.
Herbert Rivera, portavoz de los tribunales de justicia en San Pedro Sula, detalló los pormenores del caso y el historial judicial del procesado tras concluir el juicio.
De acuerdo con el desglose brindado por el portavoz judicial, este representa el segundo juicio en contra de Sandoval Ayala por los mismos delitos en perjuicio de la misma víctima, aunque correspondientes a distintas fechas y circunstancias.
En un proceso previo celebrado en junio de este año ante la Sala Tercera, el imputado había resultado absuelto, pero en esta ocasión la terna de jueces dictó sentencia condenatoria. Rivera enfatizó que los jueces tomaron muy en cuenta la conducta e historial violento del acusado.
En 2024, Sandoval Ayala fue sentenciado por el Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica por maltrato familiar habitual, imponiéndole 18 meses de reclusión y una multa de 22,500 lempiras. El sentenciado incumplió dicha pena, motivo por el cual fue remitido al presidio de El Progreso.
Los magistrados recalcaron que, durante los 18 meses de relación con la ciudadana colombiana, el agresor la menospreció, le profirió tratos degradantes y la golpeó en múltiples ocasiones. Los hechos que motivaron este proceso ocurrieron la noche del 18 de febrero de 2023, cuando el acusado agredió a la joven en la cara y la arrastró con su vehículo, provocándole las lesiones agravadas.
Durante el debate, la defensa intentó desestimar los cargos argumentando que la víctima supuestamente era "impulsiva y bipolar". Sin embargo, especialistas de la Fiscalía determinaron que la joven es una persona coherente y lúcida, contrastando con la conducta agresiva del imputado señalada por el tribunal.
"La prueba aportada fue fundamental para llevar a la certeza a la terna de jueces [...], daño que quedó grabado en estos videos y que fueron contundentes para la decisión de los jueces", destacó el portavoz Herbert Rivera al referirse a los registros fílmicos que demostraron el atropellamiento.
Por estos delitos, Sandoval Ayala se expone a una pena abstracta de reclusión que va de 4 a 6 años y 8 meses, cuya individualización será dictada por el tribunal en los próximos días. Tras la sentencia de culpabilidad, Sandoval Ayala, al ser consultado sobre si se declaraba inocente, expresó: "Todo bien, gracias a Dios. Esperamos que pronto se resuelva esta cosa. Ahí se va a dar con el tiempo, pues".