La tragedia se repite en España: dos accidentes de trenes en menos de 10 meses

España vuelve a enfrentarse a interrogantes sobre la seguridad de su sistema ferroviario tras el accidente reportado en Urda, Toledo, que, según la información facilitada, dejó 68 personas fallecidas y más de 50 heridas. El siniestro se produjo meses después de la tragedia de Adamuz, en Córdoba, donde murieron 46 personas y otras 292 resultaron heridas.
La proximidad temporal entre ambos sucesos ha intensificado el debate sobre la seguridad de la red de alta velocidad, los protocolos de circulación y la responsabilidad de las autoridades.
El 23 de enero, cinco días después del accidente de Adamuz, Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, se refirió a la excepcionalidad del siniestro con una afirmación contundente: "En los 30 años de alta velocidad española, no se había producido un accidente con estas consecuencias y estas características. La probabilidad de que pase algo así es bajísima".
La declaración buscaba dimensionar lo inusual del accidente de Córdoba dentro de la historia de la alta velocidad española. Sin embargo, los nuevos reportes sobre el siniestro de Toledo han vuelto a situar esas palabras en el centro de la discusión pública, debido a la gravedad de las consecuencias atribuidas al segundo suceso.
La repetición de accidentes mortales en un periodo tan corto no demuestra, por sí sola, que toda la red ferroviaria sea insegura ni que ambos hechos tengan las mismas causas. No obstante, sí refuerza la necesidad de investigaciones independientes, explicaciones transparentes y medidas que permitan determinar si existen fallos comunes o circunstancias distintas en cada caso.
Tras el accidente de Toledo, Puente atribuyó lo ocurrido a una actuación que calificó de "decisión inexplicable de los operarios del centro de control, que ordenaron al AVE reanudar la marcha pese a que el otro tren seguía detenido en la vía y los semáforos estaban en rojo".
El ministro también calificó de "inverosímil" que se produzca un accidente por alcance en España y en el resto de Europa, al señalar que, según sus declaraciones, no se habían registrado siniestros de trenes con esas características.
Puente sostuvo, además, que la vía donde ocurrió el choque había sido "renovada recientemente". Según explicó, los trenes estaban localizados y el personal del centro de control contaba con experiencia, mientras que, tras una caída del sistema LZB, se incorporaron otros profesionales a la supervisión.
Estas explicaciones deberán contrastarse con los resultados de la investigación técnica. La posible intervención de decisiones humanas, los sistemas de señalización y las condiciones de la infraestructura son aspectos que requieren pruebas antes de establecer responsabilidades definitivas.
El accidente de Adamuz ocurrió el 18 de enero de 2026. De acuerdo con los datos facilitados, el descarrilamiento de un tren Iryo que cubría la ruta Málaga-Madrid provocó una colisión con un tren Alvia de Renfe que circulaba hacia Huelva. El balance definitivo fue de 46 fallecidos y 292 heridos.
En esa investigación, la información proporcionada señala que los análisis técnicos apuntaron a una posible rotura de la infraestructura ferroviaria, en concreto de un carril o una soldadura. Esta hipótesis debe distinguirse de una conclusión definitiva y atribuirse a los informes técnicos correspondientes.
En el caso de Toledo, las declaraciones de Puente apuntan a una posible decisión en el centro de control y a las condiciones de circulación de los trenes. Por ahora, no debe darse por probado que esa actuación sea la causa definitiva del accidente sin conocer las conclusiones de la investigación.