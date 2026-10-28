La tragedia se repite en España: dos accidentes de trenes en menos de 10 meses

El 23 de enero, cinco días después del accidente de Adamuz, Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, se refirió a la excepcionalidad del siniestro con una afirmación contundente: "En los 30 años de alta velocidad española, no se había producido un accidente con estas consecuencias y estas características. La probabilidad de que pase algo así es bajísima".