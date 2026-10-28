Era mejor que Cristiano, estuvo preso, actor de cine de adultos y ahora es acusado de grave delito

Según la acusación del Ministerio Público citada por A Bola, el exjugador vendía cocaína en la región desde comienzos de ese año; al momento de su detención llevaba 120 euros escondidos en la ropa interior, y en su vivienda y automóvil se hallaron dinero y droga. Permaneció en prisión preventiva por considerarse que existía riesgo de reincidencia, alteración del orden público y fuga.