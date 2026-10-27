  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Honduras con tres representantes: los equipos que han clasificado a la Concacaf Champions Cup

El fútbol hondureño cumple con tres clasificados y México suma hasta nueve equipos a la Copa de Campeones de Concacaf.

Honduras con tres representantes: los equipos que han clasificado a la Concacaf Champions Cup
1 de 23

El Marathón se unió al selecto grupo de equipos que ya están clasificados a la Concacaf Champions Cup. Honduras tendrá tres representantes en el torneo y todavía quedan cupos pendientes.
Honduras con tres representantes: los equipos que han clasificado a la Concacaf Champions Cup
2 de 23

La Copa de Campeones Concacaf 2027 comienza a tomar forma. Tras la clasificación de Marathón repasamos los clubes que ya aseguraron su clasificación y los cupos que todavía están pendientes de definirse para completar la lista de participantes del torneo más importante de la región.
Honduras con tres representantes: los equipos que han clasificado a la Concacaf Champions Cup
3 de 23

Toluca FC: Los Diablos Rojos defenderán su corona continental en 2027. Tras conquistar la Leagues Cup 2026, los Diablos Rojos aseguraron su lugar en octavos de final y buscará seguir haciendo historia en Concacaf.
Honduras con tres representantes: los equipos que han clasificado a la Concacaf Champions Cup
4 de 23

Tigres UANL: Tigres aseguró su boleto a la Copa de Campeones Concacaf 2027 tras ser subcampeón del Apertura 2025. Los felinos buscarán volver a la cima de la región y sumar otro título internacional a sus vitrinas.
Honduras con tres representantes: los equipos que han clasificado a la Concacaf Champions Cup
5 de 23

Cruz Azul: La Máquina clasificó como campeona del Clausura 2026 y buscará trasladar su éxito nacional al escenario internacional. Cruz Azul afrontará una nueva oportunidad de conquistar la corona de Concacaf.
Honduras con tres representantes: los equipos que han clasificado a la Concacaf Champions Cup
6 de 23

Pumas UNAM: Los universitarios sellaron su clasificación tras alcanzar el subcampeonato del Clausura 2026. Pumas volverá a la escena continental con el objetivo de competir entre los grandes y luchar por el título regional.
Honduras con tres representantes: los equipos que han clasificado a la Concacaf Champions Cup
7 de 23

Club América: Las Águilas aseguraron su boleto gracias a su posición en la tabla acumulada de la Liga MX. América buscará imponer su historia y experiencia internacional para conquistar una nueva corona de Concacaf.
Honduras con tres representantes: los equipos que han clasificado a la Concacaf Champions Cup
8 de 23

CD Guadalajara: Chivas obtuvo su clasificación por su rendimiento en la temporada regular de la Liga MX. El Rebaño Sagrado buscará ser protagonista en la Copa de Campeones Concacaf 2027 y pelear por la gloria internacional.
Honduras con tres representantes: los equipos que han clasificado a la Concacaf Champions Cup
9 de 23

CF Monterrey: Los Rayados clasificaron tras finalizar subcampeones de la Leagues Cup 2026. Monterrey volverá a competir en el máximo torneo de clubes de la región con la ambición de sumar otro campeonato continental.
Honduras con tres representantes: los equipos que han clasificado a la Concacaf Champions Cup
10 de 23

Club León: La Fiera obtuvo su boleto tras finalizar en el tercer lugar de la Leagues Cup 2026. León se prepara para un nuevo desafío internacional con la ilusión de volver a brillar en el escenario de Concacaf.
Honduras con tres representantes: los equipos que han clasificado a la Concacaf Champions Cup
11 de 23

CF Pachuca: Los Tuzos aprovecharon la reasignación de un cupo de la Liga MX para asegurar su clasificación. Pachuca, un club con una destacada trayectoria continental, buscará volver a ser protagonista en Concacaf.
Honduras con tres representantes: los equipos que han clasificado a la Concacaf Champions Cup
12 de 23

Nashville SC: Nashville SC aseguró su clasificación tras conquistar el MLS Supporters’ Shield 2026. El club estadounidense afrontará el reto continental decidido a demostrar su potencial ante los mejores equipos de la región.
Honduras con tres representantes: los equipos que han clasificado a la Concacaf Champions Cup
13 de 23

Forge FC: Forge FC conquistó el Canadian Championship 2026 y aseguró su presencia en la Copa de Campeones Concacaf. El conjunto canadiense buscará aprovechar la oportunidad para competir al máximo nivel regional.
Honduras con tres representantes: los equipos que han clasificado a la Concacaf Champions Cup
14 de 23

St. Louis CITY SC: El club conquistó la U.S. Open Cup 2026 para asegurar su boleto continental. Ahora tendrá la oportunidad de medirse con clubes de toda la región y escribir un nuevo capítulo en su historia.
Honduras con tres representantes: los equipos que han clasificado a la Concacaf Champions Cup
15 de 23

LD Alajuelense: La Liga aseguró su presencia en la Copa de Campeones Concacaf 2027 tras alcanzar las semifinales centroamericanas. Los manudos buscarán extender su protagonismo internacional y luchar por un nuevo título.
Honduras con tres representantes: los equipos que han clasificado a la Concacaf Champions Cup
16 de 23

CS Cartaginés: Los ticos sellaron su clasificación al avanzar a las semifinales de la Copa Centroamericana. El conjunto brumoso se prepara para una nueva aventura internacional en busca de dejar huella en el torneo regional.
Honduras con tres representantes: los equipos que han clasificado a la Concacaf Champions Cup
17 de 23

Club Olimpia Deportivo: El León aseguró su clasificación al avanzar a las semifinales de la Copa Centroamericana 2026. Los merengues buscarán representar a Honduras con orgullo y demostrar nuevamente su jerarquía en el fútbol regional.
Honduras con tres representantes: los equipos que han clasificado a la Concacaf Champions Cup
18 de 23

FC Motagua: Las Águilas Azules clasificaron tras avanzar a las semifinales de la Copa Centroamericana 2026. Motagua afrontará el desafío continental con la misión de competir ante los clubes más fuertes de Concacaf.
Honduras con tres representantes: los equipos que han clasificado a la Concacaf Champions Cup
19 de 23

Mount Pleasant FA: Ellos aseguraron su clasificación tras alcanzar la final de la Copa del Caribe 2026. El club jamaiquino buscará representar al Caribe con fuerza y competir frente a los mejores equipos de la región.
Honduras con tres representantes: los equipos que han clasificado a la Concacaf Champions Cup
20 de 23

Cavalry FC: Los canadienses dominaron la temporada regular de la Canadian Premier League y conquistó el Shield 2026. Con su boleto asegurado, el club se alista para afrontar el desafío de la Copa de Campeones Concacaf.
Honduras con tres representantes: los equipos que han clasificado a la Concacaf Champions Cup
21 de 23

Marathón regresa al máximo torneo de clubes de Concacaf. El Monstruo Verde selló su clasificación a la Copa de Campeones 2027 tras eliminar a Alianza FC en el play-in de la Copa Centroamericana. Con este logro, el conjunto hondureño vuelve al torneo tras seis años de ausencia.
Honduras con tres representantes: los equipos que han clasificado a la Concacaf Champions Cup
22 de 23

*Por definir - Copa Centroamericana: Solo queda un cupo por definir para la Copa de Campeones Concacaf 2027, que se disputará entre Saprissa y Luis Ángel Firpo este miércoles 28 de octubre.
Honduras con tres representantes: los equipos que han clasificado a la Concacaf Champions Cup
23 de 23

Aún quedan siete cupos por definir para la Copa de Campeones Concacaf 2027: el campeón de la Canadian Premier League 2026, un finalista y el tercer lugar de la Copa del Caribe 2026, el campeón de la MLS Cup 2026, el ganador de la conferencia opuesta en la temporada regular de la MLS y los dos siguientes mejores clubes en la clasificación del MLS Supporters’ Shield 2026.
Cargar más fotos