Honduras con tres representantes: los equipos que han clasificado a la Concacaf Champions Cup

El Marathón se unió al selecto grupo de equipos que ya están clasificados a la Concacaf Champions Cup. Honduras tendrá tres representantes en el torneo y todavía quedan cupos pendientes.
La Copa de Campeones Concacaf 2027 comienza a tomar forma. Tras la clasificación de Marathón repasamos los clubes que ya aseguraron su clasificación y los cupos que todavía están pendientes de definirse para completar la lista de participantes del torneo más importante de la región.
Toluca FC: Los Diablos Rojos defenderán su corona continental en 2027. Tras conquistar la Leagues Cup 2026, los Diablos Rojos aseguraron su lugar en octavos de final y buscará seguir haciendo historia en Concacaf.
Tigres UANL: Tigres aseguró su boleto a la Copa de Campeones Concacaf 2027 tras ser subcampeón del Apertura 2025. Los felinos buscarán volver a la cima de la región y sumar otro título internacional a sus vitrinas.
Cruz Azul: La Máquina clasificó como campeona del Clausura 2026 y buscará trasladar su éxito nacional al escenario internacional. Cruz Azul afrontará una nueva oportunidad de conquistar la corona de Concacaf.
Pumas UNAM: Los universitarios sellaron su clasificación tras alcanzar el subcampeonato del Clausura 2026. Pumas volverá a la escena continental con el objetivo de competir entre los grandes y luchar por el título regional.
Club América: Las Águilas aseguraron su boleto gracias a su posición en la tabla acumulada de la Liga MX. América buscará imponer su historia y experiencia internacional para conquistar una nueva corona de Concacaf.
CD Guadalajara: Chivas obtuvo su clasificación por su rendimiento en la temporada regular de la Liga MX. El Rebaño Sagrado buscará ser protagonista en la Copa de Campeones Concacaf 2027 y pelear por la gloria internacional.
CF Monterrey: Los Rayados clasificaron tras finalizar subcampeones de la Leagues Cup 2026. Monterrey volverá a competir en el máximo torneo de clubes de la región con la ambición de sumar otro campeonato continental.
Club León: La Fiera obtuvo su boleto tras finalizar en el tercer lugar de la Leagues Cup 2026. León se prepara para un nuevo desafío internacional con la ilusión de volver a brillar en el escenario de Concacaf.
CF Pachuca: Los Tuzos aprovecharon la reasignación de un cupo de la Liga MX para asegurar su clasificación. Pachuca, un club con una destacada trayectoria continental, buscará volver a ser protagonista en Concacaf.
Nashville SC: Nashville SC aseguró su clasificación tras conquistar el MLS Supporters’ Shield 2026. El club estadounidense afrontará el reto continental decidido a demostrar su potencial ante los mejores equipos de la región.
Forge FC: Forge FC conquistó el Canadian Championship 2026 y aseguró su presencia en la Copa de Campeones Concacaf. El conjunto canadiense buscará aprovechar la oportunidad para competir al máximo nivel regional.
St. Louis CITY SC: El club conquistó la U.S. Open Cup 2026 para asegurar su boleto continental. Ahora tendrá la oportunidad de medirse con clubes de toda la región y escribir un nuevo capítulo en su historia.
LD Alajuelense: La Liga aseguró su presencia en la Copa de Campeones Concacaf 2027 tras alcanzar las semifinales centroamericanas. Los manudos buscarán extender su protagonismo internacional y luchar por un nuevo título.
CS Cartaginés: Los ticos sellaron su clasificación al avanzar a las semifinales de la Copa Centroamericana. El conjunto brumoso se prepara para una nueva aventura internacional en busca de dejar huella en el torneo regional.
Club Olimpia Deportivo: El León aseguró su clasificación al avanzar a las semifinales de la Copa Centroamericana 2026. Los merengues buscarán representar a Honduras con orgullo y demostrar nuevamente su jerarquía en el fútbol regional.
FC Motagua: Las Águilas Azules clasificaron tras avanzar a las semifinales de la Copa Centroamericana 2026. Motagua afrontará el desafío continental con la misión de competir ante los clubes más fuertes de Concacaf.
Mount Pleasant FA: Ellos aseguraron su clasificación tras alcanzar la final de la Copa del Caribe 2026. El club jamaiquino buscará representar al Caribe con fuerza y competir frente a los mejores equipos de la región.
Cavalry FC: Los canadienses dominaron la temporada regular de la Canadian Premier League y conquistó el Shield 2026. Con su boleto asegurado, el club se alista para afrontar el desafío de la Copa de Campeones Concacaf.
Marathón regresa al máximo torneo de clubes de Concacaf. El Monstruo Verde selló su clasificación a la Copa de Campeones 2027 tras eliminar a Alianza FC en el play-in de la Copa Centroamericana. Con este logro, el conjunto hondureño vuelve al torneo tras seis años de ausencia.
*Por definir - Copa Centroamericana: Solo queda un cupo por definir para la Copa de Campeones Concacaf 2027, que se disputará entre Saprissa y Luis Ángel Firpo este miércoles 28 de octubre.
Aún quedan siete cupos por definir para la Copa de Campeones Concacaf 2027: el campeón de la Canadian Premier League 2026, un finalista y el tercer lugar de la Copa del Caribe 2026, el campeón de la MLS Cup 2026, el ganador de la conferencia opuesta en la temporada regular de la MLS y los dos siguientes mejores clubes en la clasificación del MLS Supporters’ Shield 2026.