El video y los mensajes en redes sociales de Leslibeth García antes de ser asesinada

Leslibeth Anahí García Farías, una adolescente de 16 años asesinada en Pasaje, provincia de El Oro, Ecuador, compartía videos y publicaciones en redes sociales antes de su muerte. Tras el crimen, también comenzó a circular un presunto video en el que aparece amenazada con un arma de fuego y pronuncia la frase “Esto me pasa por regalona”.
La difusión de estas imágenes ha generado interrogantes sobre lo que pudo ocurrir antes de la muerte de la menor. Sin embargo, las autoridades no han confirmado oficialmente la autenticidad del video ni las circunstancias en las que fue grabado.
Leslibeth fue identificada después de que su cabeza fuera encontrada dentro de una bolsa negra la mañana del sábado 24 de octubre, en los exteriores del coliseo César Fadul, en Pasaje.
Junto a los restos se localizó un panfleto con amenazas dirigidas a supuestos informantes de organizaciones delictivas rivales. Las autoridades investigan si el mensaje tiene alguna relación con el asesinato, cuyo móvil no había sido confirmado.
En redes sociales también se difundieron versiones según las cuales la adolescente habría sido obligada a grabar el video mientras era amenazada con un arma de fuego. No obstante, hasta la información disponible el 26 de octubre, no se había establecido oficialmente cuándo se registraron las imágenes ni quiénes participaron.
La frase “Esto me pasa por regalona” se convirtió en uno de los elementos más comentados del material que circula en internet. Su contexto y significado dentro de los hechos que rodearon la muerte de Leslibeth siguen sin ser esclarecidos por las autoridades.
Además del video, circula un audio atribuido a la adolescente en el que presuntamente se conversa sobre un plan contra otra persona. No se ha confirmado el origen de la grabación ni si guarda relación con el crimen.
Antes de su muerte, Leslibeth compartía en sus redes sociales videos en los que aparecía cantando y bailando. Estas publicaciones forman parte de la información difundida sobre la joven, aunque no permiten determinar qué ocurrió en las horas previas al asesinato.
Según los reportes publicados, la adolescente estudiaba en la Unidad Educativa Técnico Pasaje y no registraba antecedentes penales. Tampoco se ha confirmado que tuviera vínculos con organizaciones criminales o que fuera informante de alguna banda.
Las amenazas encontradas junto a los restos han abierto interrogantes sobre una posible conexión con grupos delictivos, pero las autoridades todavía deben establecer si ese mensaje está relacionado directamente con el asesinato de la menor.
La circulación de publicaciones, videos y audios ha multiplicado las versiones sobre el caso. Sin embargo, la autenticidad de los materiales y la información que puedan aportar deben ser verificadas antes de establecer conclusiones sobre lo ocurrido.
Hasta la información difundida el lunes 26 de octubre, las autoridades continuaban con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables. También se reportaba la búsqueda del resto del cuerpo de la adolescente.
Entre los aspectos pendientes está determinar quién grabó el presunto video, cuándo fue realizado y si las imágenes contienen elementos que ayuden a reconstruir los hechos. Por ahora, no existe una confirmación oficial sobre estos puntos.
El caso ha causado consternación en Pasaje y en otros sectores de la provincia de El Oro. Mientras se investigan las circunstancias de la muerte de Leslibeth Anahí García Farías, sus publicaciones en redes sociales y los archivos difundidos después del crimen continúan generando preguntas que aún no tienen respuesta oficial.