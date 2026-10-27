El video y los mensajes en redes sociales de Leslibeth García antes de ser asesinada

Leslibeth Anahí García Farías, una adolescente de 16 años asesinada en Pasaje, provincia de El Oro, Ecuador, compartía videos y publicaciones en redes sociales antes de su muerte. Tras el crimen, también comenzó a circular un presunto video en el que aparece amenazada con un arma de fuego y pronuncia la frase “Esto me pasa por regalona”.