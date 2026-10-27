El "efecto Bukele" en Costa Rica: así es por dentro la megacárcel Cacco

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, inauguró el primer módulo con capacidad para 1,020 privados de libertad y anunció que se espera que para diciembre próximo estén listos los restantes cuatro, con lo cual se alcanzaría la capacidad máxima de 5,100 presos. La mandataria se comprometió a que en la cárcel se respetarán los derechos humanos de los privados de libertad.