Romance del año: famoso futbolista enamoró a mujer 20 años mayor y ella responde a las críticas

Nuevo romance en el fútbol. Un conocido jugador que disputó el Mundial 2026 ha sido flechado por una influencer argentina que es 20 años mayor que él. Ella decidió hablar para responder a las críticas.
El protagonista de esta historia es el centrocampista colombiano Jaminton Campaz, del club Rosario Central y quien ha dado a conocer su romance con una mujer que le dobla la edad. La noticia ha corrido como pólvora.
Jaminton Campaz estuvo muy cerca de llegar al América de México en el último mercado de fichajes después de disputar el Mundial 2026, pero por diversas cuestiones su pase nunca llegó a un entendimiento entre los directivos de las Águilas y Rosario Central, su actual equipo.
Fue tanta la presión que ejerció Jaminton Campaz para irse al club mexicano que llegó a declararse en "huelga" e incluso a despedirse de sus compañeros del equipo argentino.
Sin embargo, a la larga el jugador colombiano tuvo que pedir disculpas a Rosario Central y al plantel antes de volver a entrenar, poniendo fin a una rebeldía que duró dos días.
Después de ese frustrado intento por llegar al América, Campaz recuperó su nivel en el equipo rosarino, con el que ganó la Supercopa Internacional y marcha segundo en la tabla anual a falta de dos jornadas.
Ahora su nombre vuelve a ser noticia en los medios argentinos tras confirmarse su sonado romance que mantiene con Gisela Gordillo, una mujer 20 años mayor que él.
Campaz tiene 26 años y la mujer 46. Tanto Jaminton Campaz como Gisela Gordillo compartieron una imagen en sus historias de Instagram, lo que alcanzó para encender la polémica y desatar una catarata de comentarios.
La controversia se intensificó tras la aparición de esta foto en redes sociales que insinuaba un vínculo sentimental entre Gordillo y Campaz, aunque hasta ahora no se ha confirmado oficialmente una relación romántica.
La exposición de Campaz fue aún mayor porque Gisela Gordillo es la madre de Tomás Holder, uno de los influencers más conocidos de Argentina y exentrenador o participante de Gran Hermano.
Fueron justamente esos 20 años de diferencia entre ambos lo que desató diversos cuestionamientos, opiniones y comentarios en las redes sociales.
El revuelo originado por la relación fue tal que Gisela Gordillo tuvo que publicar un video en sus redes para responder a todas aquellas personas que opinaban desde fuera sobre una relación de pareja entre dos adultos.
La rosarina destacó la doble moral que se aplica a las mujeres en comparación con los hombres en cuestiones de relaciones sentimentales. "¿Por qué una mujer de mi edad, que pasó los 40, soltera e independiente, no puede tener una relación con un hombre más joven?", se cuestionó Gordillo, señalando la injusticia que enfrenta al ser juzgada por su elección de pareja.
Durante su intervención, Gisela Gordillo enfatizó que existe un prejuicio social hacia las mujeres que eligen involucrarse con hombres más jóvenes, mientras que los hombres son a menudo celebrados por hacer lo contrario.
"¿Por qué siempre nos juzgan, nos persiguen, nos prejuzgan, cuando si es al revés no pasa nada?", expresó con firmeza, subrayando así la incongruencia en la percepción pública de estas relaciones.
Para respaldar su postura, Gordillo citó ejemplos de figuras del espectáculo y el ámbito empresarial que han mantenido relaciones con diferencias de edad significativas, como el empresario Eduardo Costantini y su esposa, Elina Fernández, o el famoso conductor Marcelo Tinelli. "Ahora, lo hacemos las mujeres y estamos juzgadas. ¿Qué hipocresía!", insistió, llamando a la reflexión sobre los estereotipos de género.
Además, Gordillo criticó los comentarios que suelen recibir las mujeres en su situación, señalando que estas reacciones son un reflejo de los prejuicios persistentes que aún forman parte de la cultura social contemporánea. "Estamos en el 2026, y aún enfrentamos estas actitudes", manifestó, sugiriendo que es hora de cambiar la narrativa.
Al final de su declaración, la madre de Tomás Holder reafirmó su derecho a elegir libremente con quién relacionarse, sin importar la edad. "La edad es solo un número. Somos seres humanos tratando de relacionarnos con gente que nos gusta", concluyó, insistiendo en la importancia de la libertad personal en las elecciones afectivas.
La publicación de Gordillo generó una variedad de reacciones en las redes sociales, donde algunos usuarios la apoyaron y le aconsejaron ignorar las críticas, mientras que otros la cuestionaron por su exposición pública.