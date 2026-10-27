Romance del año: famoso futbolista enamoró a mujer 20 años mayor y ella responde a las críticas

La rosarina destacó la doble moral que se aplica a las mujeres en comparación con los hombres en cuestiones de relaciones sentimentales. "¿Por qué una mujer de mi edad, que pasó los 40, soltera e independiente, no puede tener una relación con un hombre más joven?", se cuestionó Gordillo, señalando la injusticia que enfrenta al ser juzgada por su elección de pareja.