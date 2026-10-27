Balón de Oro 2026: France Football revela curioso motivo que provocó derrota de Lamine Yamal

Yamal perdió votos en el Balón de Oro debido a que parte de los votantes también respaldaron a Rodri Hernández, su compañero en la selección española y Barcelona. El mediocampista terminó en la cuarta posición, pero su presencia entre los candidatos habría influido en el resultado final al dividir las preferencias de quienes valoraban las actuaciones de los integrantes del combinado nacional.