¿Qué hizo Mbappé? Provoca la furia de China, pierde dinero y pide perdón

La estrella francesa Kylian Mbappé atraviesa una polémica extradeportiva que amenaza con golpear su imagen comercial en uno de los mercados más importantes del mundo.
El incidente estalló este martes 27 de octubre de 2026, apenas un día después de que Mbappé perdiera el Balón de Oro ante Harry Kane. Lo que comenzó como una conversación aparentemente informal sobre memes terminó convirtiéndose en un problema internacional para el capitán de la selección francesa.
La polémica se originó durante una entrevista en la que le preguntaron a Mbappé cuál era el meme sobre su propia imagen que más gracia le había causado. El francés mencionó un montaje en el que su rostro aparecía superpuesto al de un personaje al que describió como "un tipo... creo que era un dictador chino", en una aparente referencia a Mao Zedong.
El problema radica en que Mao Zedong es una figura histórica especialmente sensible en China, donde se le reconoce oficialmente como fundador de la República Popular China. Aunque su legado histórico también está marcado por episodios de represión y sufrimiento masivo, las bromas sobre su figura pueden interpretarse como una falta de respeto hacia la historia y los sentimientos nacionales del pueblo chino.
La reacción no tardó en llegar: importantes empresas chinas rompieron sus acuerdos comerciales con el futbolista y la indignación se extendió por las redes sociales del país asiático.
Algunos usuarios exigieron medidas contra el futbolista e incluso pidieron que se boicotearan sus productos y se redujera su presencia comercial en el país. La controversia escaló rápidamente y llegó hasta las empresas que utilizaban su imagen para promocionar sus productos.
Las consecuencias económicas no tardaron en aparecer. Dongpeng Beverage, una importante compañía china de bebidas, anunció el fin inmediato de su colaboración con el delantero. La empresa había utilizado la imagen del francés para promocionar sus bebidas con electrolitos, con anuncios que aparecieron en diferentes espacios públicos durante los últimos meses.
A esta decisión se sumó Mengniu, uno de los principales grupos lácteos de China, que también anunció la ruptura de su acuerdo comercial con el jugador. Posteriormente, Milkground, empresa dedicada a productos lácteos y quesos, comunicó igualmente el fin de su relación con el futbolista. De esta manera, la polémica ya le había costado al menos tres acuerdos comerciales en el mercado chino.
Las compañías justificaron sus decisiones con mensajes de rechazo a las conductas que consideran ofensivas para los sentimientos nacionales de los ciudadanos chinos. Sin embargo, no se han divulgado públicamente las cantidades económicas de los contratos cancelados, por lo que no es posible establecer con precisión cuánto dinero perderá Mbappé por esta controversia.
El impacto también alcanzó el terreno audiovisual. Según reportes de medios internacionales, la televisión estatal china CCTV suspendió las retransmisiones de partidos de LaLiga y encuentros relacionados con Mbappé, además de retirar anuncios protagonizados por el delantero.
La plataforma china RedNote, por su parte, anunció que retiraría materiales promocionales relacionados con el jugador, aunque precisó que su colaboración comercial con él había terminado en 2024.
Ante la magnitud de la reacción, el delantero del Real Madrid publicó un mensaje de disculpa en el que reconoció que su comentario fue desacertado y que comprendía el malestar que había provocado entre los ciudadanos chinos y las comunidades chinas de todo el mundo.
Kylian Mbappé ha pedido disculpas al pueblo chino tras la polémica generada por sus declaraciones sobre un meme que lo comparaba con Mao Zedong
En el comunicado, Mbappé explicó el contexto de su comentario: “Durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen mía en la que aparecía representado. Mi comentario fue desafortunado y ahora comprendo que ha herido a muchas personas en China”.
El delantero cerró su mensaje con una disculpa explícita: “Pido disculpas a todas las personas a las que mis palabras hayan ofendido. No era en absoluto mi intención”. La declaración responde directamente a la crisis desatada después de que el futbolista, preguntado por su meme favorito, dijera que el que más le hacía reír era uno en el que usaban su cara “en un dictador chino”, en referencia a una imagen que circulaba en redes con su rostro superpuesto al retrato de Mao Zedong.
La controversia deja a Mbappé ante un desafío importante fuera de las canchas: recuperar la confianza de parte de sus seguidores chinos y afrontar las consecuencias comerciales de una declaración que, aunque surgió al hablar de un meme, terminó provocando un conflicto internacional.
Finalmente, los representantes del jugador siguen de cerca el desarrollo de la crisis. Sin embargo, la prioridad actual es reparar las relaciones institucionales en ese mercado. Asimismo, intentan reducir las consecuencias económicas tras este desafortunado episodio.