¿Qué hizo Mbappé? Provoca la furia de China, pierde dinero y pide perdón

El delantero cerró su mensaje con una disculpa explícita: “Pido disculpas a todas las personas a las que mis palabras hayan ofendido. No era en absoluto mi intención”. La declaración responde directamente a la crisis desatada después de que el futbolista, preguntado por su meme favorito, dijera que el que más le hacía reír era uno en el que usaban su cara “en un dictador chino”, en referencia a una imagen que circulaba en redes con su rostro superpuesto al retrato de Mao Zedong.