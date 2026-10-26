Balón de Oro 2026: Kane derrotó a Mbappé por un margen mínimo y France Football da detalle clave

Con el Balón de Oro entre sus manos, Kane alcanza uno de los reconocimientos más codiciados por cualquier futbolista y añade un capítulo histórico a su trayectoria. El premio también representa una recompensa individual para un delantero que durante años ha sido protagonista en las principales competiciones europeas, aunque la conquista del galardón supone un nuevo nivel de reconocimiento en el escenario mundial.