Precio del dólar este lunes 26 de octubre en Honduras: tipo de cambio

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró un incremento frente al lempira este lunes 26 de octubre, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en L26.9002 por dólar, mientras que la tasa de venta se ubicó en L27.0347, según los datos oficiales de la institución.

En comparación con el viernes 23 de octubre, cuando la compra alcanzó L26.8956 y la venta se situó en L27.0301, ambas cotizaciones aumentaron L0.0046 por dólar.