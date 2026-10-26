Precio del dólar este lunes 26 de octubre en Honduras: tipo de cambio

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró un incremento frente al lempira este lunes 26 de octubre, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).
Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en L26.9002 por dólar, mientras que la tasa de venta se ubicó en L27.0347, según los datos oficiales de la institución.
En comparación con el viernes 23 de octubre, cuando la compra alcanzó L26.8956 y la venta se situó en L27.0301, ambas cotizaciones aumentaron L0.0046 por dólar.
El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado hondureño. Sus variaciones son relevantes para las empresas que realizan importaciones y para las familias que reciben remesas en moneda estadounidense.
¿Dónde comprar dólares en Honduras?
El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras, mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de empresas y ciudadanos.
Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.
¿Cómo se calcula el precio del dólar?
El BCH publica diariamente el tipo de cambio de referencia con base en la subasta de divisas. La institución informa las tasas oficiales de compra y venta, que pueden variar de una jornada a otra, de acuerdo con los registros del mercado cambiario.
Por ello, las personas y empresas que realizan operaciones en moneda extranjera pueden consultar las cotizaciones oficiales del Banco Central para conocer los valores de referencia vigentes.
Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.