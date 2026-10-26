El SAR fiscalizará comercios chinos en La Ceiba para verificar si cumplen con sus tributos

La Ceiba, Atlántida. El Servicio de Administración de Rentas (SAR) iniciará operativos en La Ceiba para verificar que las tiendas y negocios asiáticos establecidos recientemente en la ciudad estén cumpliendo con la inscripción en el régimen de facturación y el pago de sus obligaciones tributarias. En las últimas semanas, al menos tres tiendas chinas han abierto sus puertas en la ciudad portuaria; otras dos más ya estaban operando, lo que ha generado preocupación entre el comercio local y una reacción inmediata por parte de las autoridades fiscales. Wendy Mejía, directora regional del SAR en La Ceiba, informó que la institución comenzará a desarrollar operativos de orientación y control para aquellos comercios que aún no regularizan su situación tributaria, entre estos el comercio asiático.

"Los comerciantes chinos están obligados a estar inscritos en el SAR y entregar documentos fiscales a sus clientes. Se tiene que hacer un proceso de fiscalización no solo a ellos, sino a todos. Todos los negocios están obligados a inscribirse desde el día en que abren sus puertas al público, y a los que no lo están los invitamos a que lo hagan en nuestras oficinas", apuntó Mejía.

Sanciones e iniciativas de socialización

La funcionaria advirtió que los establecimientos que no se apeguen a la normativa legal se exponen a sanciones formales estipuladas en la ley. No obstante, destacó que el SAR mantiene abiertas las capacitaciones y espacios de asistencia para guiar a los contribuyentes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Los que no lo hagan están sujetos a sanciones formales por no inscribirse al SAR; para eso estamos apoyándoles con capacitaciones para que conozcan el proceso a seguir. El SAR está haciendo operativos a nivel nacional para que cumplan con sus obligaciones", manifestó. Asimismo, recordó que el Código Tributario manda de forma expedita que todo negocio en el territorio nacional debe legalizar su emisión de facturas. "El Código Tributario manda que cada negocio que opera en el país tiene que estar inscrito en el régimen de facturación y debe entregar un documento fiscal. Los invitamos a que se acerquen a la oficina para orientarlos", reiteró Mejía, añadiendo que la población y comerciantes pueden realizar trámites y denuncias mediante la plataforma web oficial www.sar.gob.hn.

Como parte de las estrategias de acercamiento tributario durante el mes de noviembre, el SAR ha instalado mesas de atención ciudadana en el departamento de Atlántida; tras haber visitado el municipio de Arizona, las jornadas de socialización se trasladarán a la ciudad de Tela.

Sector comercio en alerta por competencia

La Asociación de Vendedores Ambulantes de La Ceiba alzó su voz de protesta ante el acelerado crecimiento de negocios chinos en la zona comercial y exigió al Gobierno central regular su funcionamiento.