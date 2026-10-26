¿Cuánto debe ganar para recibir ayuda del Gobierno para una casa?

La secretaria de Vivienda advirtió, además, que para optar a estos beneficios, los desarrolladores deben registrar los proyectos habitacionales en esa institución, como órgano encargado de velar por el cumplimiento de la normativa.“(El desarrollador) debe de presentarse a la Secretaría (de Vivienda) y registrar su proyecto para que nosotros podamos calificar a las familias que van a optar a esos beneficios, porque el primer filtro obviamente es el banco, es el sistema financiero cuando se acerca a la familia a solicitar su crédito, pero el banco luego contacta a la Secretaría de Vivienda y nos envía el expediente de la familia para que nosotros califiquemos el beneficio”, advirtió Argeñal.“Pero si ese proyecto habitacional no está registrado en la Secretaría, no se va a poder aplicar”, insistió, al mencionar que actualmente solo están registrados 30 desarrolladores.